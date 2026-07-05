Monóxido de carbono: qué hacer ante una emergencia y cómo prevenir al "enemigo invisible" durante el frío
Con la llegada de las bajas temperaturas, especialistas recuerdan que ventilar los ambientes, controlar los artefactos a gas y no usar hornos para calefaccionar son medidas clave para evitar accidentes.
Resumen para apurados
- Naturgy y Defensa Civil de Tucumán lanzaron campañas invernales para prevenir accidentes por monóxido de carbono, un gas tóxico que causa más de 200 muertes al año en el país.
- El monóxido de carbono se genera por mala combustión. Especialistas recomiendan mantener ambientes ventilados, controlar que la llama sea azul y usar gasistas matriculados.
- Las campañas buscan reducir muertes evitables mediante la concientización sobre este gas invisible y la difusión de protocolos de emergencia ante síntomas de intoxicación.
Con las bajas temperaturas, la distribuidora Naturgy reafirmó la campaña 2026 de prevención de accidentes por inhalación de monóxido de carbono, con el objetivo de promover el uso seguro del gas natural y concientizar sobre los riesgos de este gas altamente tóxico, responsable de más de 200 muertes por año en Argentina.
El monóxido de carbono se genera por una combustión deficiente de fuentes de energía, como el gas natural, cuando el oxígeno es insuficiente. Al ser un gas inodoro, incoloro e insípido, resulta imposible detectarlo sin controles adecuados. Su inhalación puede provocar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, desmayos e incluso la muerte.
Entre las principales recomendaciones difundidas figuran mantener una ventilación permanente de los ambientes, aun durante los días de frío intenso; verificar que la llama de los artefactos sea siempre de color azul; no obstruir las rejillas de ventilación; realizar una revisión anual de las instalaciones con un gasista matriculado y evitar utilizar hornos u hornallas para calefaccionar los ambientes.
Todas las instalaciones, reparaciones y colocación de artefactos deben ser realizadas por gasistas matriculados y que es importante utilizar equipos aprobados por el ex Enargas.
No instalar calefones, estufas infrarrojas, catalíticas o de llama abierta en baños, dormitorios o ambientes cerrados, donde solo deben emplearse artefactos de tiro balanceado.
La distribuidora aconsejó controlar periódicamente el estado de los conductos de ventilación, evitar conectar dos artefactos a un mismo conducto de evacuación, no utilizar estufas para secar ropa, verificar el correcto cierre de las canillas de agua caliente para impedir el funcionamiento continuo de los calefones y ventilar regularmente los ambientes.
Ante síntomas compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono o la sospecha de una pérdida de gas, la empresa indicó que se debe ventilar inmediatamente el lugar, retirar a la persona afectada a un ambiente con aire fresco y solicitar asistencia médica de urgencia.
"Esta campaña tiene como objetivo concientizar a las personas sobre el impacto del monóxido de carbono y llevarles información clave para su seguridad", señaló Verónica Argañaraz, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Naturgy Argentina.
Municipalidad de la capital
En la misma línea preventiva, la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en marcha una campaña de concientización dirigida a los vecinos. Defensa Civil municipal brindó recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, al que calificó como una "amenaza silenciosa" debido a que no puede verse, olerse ni percibirse.
- Verificar siempre que la llama de los artefactos a gas del hogar sea de color azul, ya que el monóxido de carbono se produce a partir de la mala combustión, caracterizada por una llama de color anaranjado o amarillo.
- Evitar el uso del horno de la cocina como sistema de calefacción.
- Mantener los ambientes aireados al utilizar artefactos tales como salamandras, braseros, estufas a leña, carbón o kerosene.
- Hacer controlar los artefactos que funcionan a gas por un profesional matriculado.
- Ante casos de emergencia, los vecinos pueden llamar al 107 o al teléfono de Defensa Civil municipal: 4239199, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año.
Los síntomas que identifican la intoxicación por monóxido de carbono son dolor de cabeza, mareo, debilidad, náuseas, dolor de pecho y confusión.
“Inmediatamente deben llamar la emergencia, ventilar el ambiente, salir para respirar el aire puro para que puedan volver en sí, porque generalmente la persona tiende a descomponerse, desmayarse o generalmente dormirse”, indicó Mónica Maza, integrante del equipo de Defensa Civil.