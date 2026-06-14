Crónicas del viejo Tucumán: Martín Miguel de Güemes, más allá del mito

Enterado Belgrano, enfurecido lo amonestó, enviándolo a preparar la llegada de los restos del Ejército del Norte a su cargo, ya que tenía la orden del Triunvirato porteño de retroceder hasta Córdoba. El 23 de agosto de 1812 el general inicia junto al pueblo el Exodo Jujeño, dejando detrás tierra arrasada para entorpecer el avance del ejército realista que lo perseguía. El caso fue, que al llegar a Tucumán el 10 de septiembre de 1812, en el campamento de La Encrucijada en Burruyacu, recibió por un chasque el informe que el teniente coronel Güemes continuaba en público amorío con Inguanzo, quien lo había seguido hasta la vecina provincia. Ante esto, el general decidió su traslado a Buenos Aires, en calidad de detenido, poniéndolo a disposición de los altos mandos del ejército.