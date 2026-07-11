Cuánto gano con $1 millón en un plazo fijo a 30 días esta semana

Resumen para apurados
- Bancos de Argentina subieron levemente las tasas de plazos fijos a 30 días en julio para captar ahorros, pagando hasta $16.000 mensuales por cada millón de pesos depositado.
- Tras meses de caídas consecutivas, el BCRA reportó un leve repunte con tasas de interés de entre el 16% y el 23% anual, según el volumen y la entidad financiera elegida.
- Aunque estos rendimientos siguen rezagados frente a la inflación, la suba posiciona al plazo fijo como una alternativa de liquidez rápida para perfiles de ahorro conservadores.
Hace unas semanas, la caída en picada de los intereses de los plazos fijos se desaceleró. En los últimos días, además, algunos bancos empezaron a mostrar mejoras en la oferta a sus clientes después de meses de puntos en contra. Aunque las inversiones en plazos fijos siguen sin ser las más atractivas, al cierre del 10 de julio quedaron en cifras más convenientes.
El Banco Central de la República Argentina publica cada día hábil las últimas tasas reportadas por diferentes bancos y entidades financieras. También distingue los 10 bancos con mayor volumen de depósitos en el país. Estos no necesariamente coinciden con los que ofrecen mejores tasas de interés.
Entre las entidades financieras que mayores tasas de interés ofrecen para los plazos fijos a 30 días están Reba y Crédito Regional –con 23%–; Banco Meridian –22.25%– y Banco Bica, Banco Voii y Banco CMF –con 22%–. Les siguen Banco Mariva, Banco Dino, Banco del Sol y Bancor con una TNA entre el 20% y 21%.
Tasas de interés para plazo fijo en los bancos más populares de Argentina
Entre los bancos con mayor cantidad de depósitos en sus haberes, los principales son:
- Banco Provincia: 19.5% TNA
- Macro: 19.5% TNA
- Banco de la Nación: 19% TNA
- BBVA: 18.25% TNA
- Banco Galicia: 17.5% TNA
- Credicoop: 17.5% TNA
- ICBC: 17.2% TNA
- Banco Patagonia: 16% TNA
- Santander: 16% TNA
- Banco Provincia: ganancia de $16,027.40
- Macro: ganancia de $16,027.40
- Banco de la Nación: ganancia de $15,616.44
- BBVA: ganancia de $15,000.00
- Banco Galicia: ganancia de $14,383.56
- Credicoop: ganancia de $14,383.56
- ICBC: ganancia de $14,136.99
- Banco Patagonia: ganancia de $13,150.68
- Santander: ganancia de $13,150.68
Inversor conservador: priorizar la liquidez con el fondo Raíces 24/7 Ahorro Pesos, el plazo fijo tradicional a 30 días y alternativas UVA para quienes puedan inmovilizar fondos por 90 días o más.
Inversor moderado: combinar bonos en dólares como el AO27 y el AN29 con obligaciones negociables en moneda estadounidense de calificación AAA y el fondo Raíces Renta en Dólares, además de instrumentos CER como el TXMD9 y el TZXS7 en pesos.
Inversor agresivo: invertir en el bono GD38 dentro de la curva soberana, obligaciones negociables con rating AA o superior, acciones locales como Mercado Libre, YPF, Vista y Pampa Energía, exposición pasiva al Merval a través del FCI Raíces Valores Negociables, y CEDEARs como Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), ASML o Berkshire Hathaway como alternativa defensiva.