Cuánto gano con $1 millón en un plazo fijo a 30 días esta semana

Hace unas semanas, la caída en picada de los intereses de los plazos fijos se desaceleró. En los últimos días, además, algunos bancos empezaron a mostrar mejoras en la oferta a sus clientes después de meses de puntos en contra. Aunque las inversiones en plazos fijos siguen sin ser las más atractivas, al cierre del 10 de julio quedaron en cifras más convenientes.