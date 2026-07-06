Plazo fijo a 30 días: cuánto paga cada banco si invertís $1 millón hoy

Plazos fijos: diferentes opciones para depositar 1 millon a 30 días

En el segmento de bancos tradicionales, las tasas informadas se ubican en niveles por debajo de los máximos de mercado. El Banco de la Nación Argentina ofrece una tasa de 19%, lo que significa que quien deposita $1 millón recibe $1.015.616 tras un mes, mientras que el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. establece su tasa en 17,5%, con un rendimiento de $1.014.384. Por su parte, el Banco BBVA Argentina S.A. paga 18,75%, generando $1.015.411 por el mismo período y monto; el Banco Santander Argentina S.A. fija su tasa en 16%, lo que representa $1.013.151, y en el caso del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la tasa asciende a 21%, por lo que el rendimiento mensual llega a $1.017.260, uno de los valores más altos entre las entidades públicas provinciales.