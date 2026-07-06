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Plazo fijo a 30 días: cuánto paga cada banco si invertís $1 millón hoy

Las tasas muestran una marcada dispersión entre las entidades tradicionales y las plataformas digitales.

Plazo fijo a 30 días: cuánto paga cada banco si invertís $1 millón hoy
Plazo fijo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las entidades financieras de Argentina muestran una gran dispersión de tasas en plazos fijos a 30 días para inversiones de un millón de pesos, buscando captar ahorristas.
  • La brecha alcanza los ocho puntos porcentuales: las plataformas digitales lideran con rendimientos de hasta el 23%, mientras que los bancos tradicionales pagan desde el 16%.
  • Esta disparidad impulsa a los ahorristas a migrar hacia canales digitales para maximizar ganancias, forzando a la banca tradicional a revisar su competitividad en el mercado.
Resumen generado con IA

El mercado de plazo fijo en pesos a 30 días exhibe diferencias marcadas entre entidades tradicionales y digitales, de acuerdo con los cuadros de tasas más recientes. Mientras los bancos de mayor volumen ajustaron sus rendimientos, las plataformas digitales y financieras sostienen tasas superiores y buscan captar nuevos depósitos minoristas.

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Según datos relevados por Infobae, la dispersión de tasas se refleja en el resultado concreto de invertir $1 millón a 30 días, lo que determina el monto final que recibe cada ahorrista según la entidad elegida. La brecha entre los bancos de mayor presencia nacional y las firmas fintech alcanza hasta ocho puntos porcentuales, una diferencia que incide directamente en el rendimiento mensual que obtiene quien coloca sus fondos en esta herramienta de inversión.

Plazos fijos: diferentes opciones para depositar 1 millon a 30 días

En el segmento de bancos tradicionales, las tasas informadas se ubican en niveles por debajo de los máximos de mercado. El Banco de la Nación Argentina ofrece una tasa de 19%, lo que significa que quien deposita $1 millón recibe $1.015.616 tras un mes, mientras que el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. establece su tasa en 17,5%, con un rendimiento de $1.014.384. Por su parte, el Banco BBVA Argentina S.A. paga 18,75%, generando $1.015.411 por el mismo período y monto; el Banco Santander Argentina S.A. fija su tasa en 16%, lo que representa $1.013.151, y en el caso del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la tasa asciende a 21%, por lo que el rendimiento mensual llega a $1.017.260, uno de los valores más altos entre las entidades públicas provinciales.

Por otro lado, el Banco Macro S.A. informa una tasa de 19,5%, lo que lleva el saldo a $1.016.027, en tanto que el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. se posiciona en 17,2%, con un resultado de $1.014.251. Finalmente, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires paga 17%, alcanzando $1.014.110, mientras el Banco Patagonia S.A. iguala la tasa de Santander con 16% y el Banco Credicoop Cooperativo Limitado se ubica en 17,5%, con un rendimiento idéntico al de Galicia.

Banco del Sol S.A.: Tasa del 23% | Resultado: $1.018.356

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: Tasa del 23% | Resultado: $1.018.356

Reba Compañía Financiera S.A.: Tasa del 23% | Resultado: $1.018.356

Banco Meridian S.A.: Tasa del 22.5% | Resultado: $1.018.062

Banco Bica S.A.: Tasa del 22% | Resultado: $1.017.808

Banco CMF S.A.: Tasa del 22% | Resultado: $1.017.808

Banco Voii S.A.: Tasa del 22% | Resultado: $1.017.808

Banco de la Provincia de Buenos Aires: Tasa del 21% | Resultado: $1.017.260

Banco Mariva S.A.: Tasa del 21% | Resultado: $1.017.260

Bibank S.A.: Tasa del 21% | Resultado: $1.017.260

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: Tasa del 20.75% | Resultado: $1.016.973

Banco Hipotecario S.A.: Tasa del 20.5% | Resultado: $1.016.684

Banco Dino S.A.: Tasa del 20% | Resultado: $1.016.438

Banco Macro S.A.: Tasa del 19.5% | Resultado: $1.016.027

Banco de la Nación Argentina: Tasa del 19% | Resultado: $1.015.616

Banco de Comercio S.A.: Tasa del 19% | Resultado: $1.015.616

Banco Julio Sociedad Anónima: Tasa del 19% | Resultado: $1.015.616

Banco Masventas S.A.: Tasa del 19% | Resultado: $1.015.616

Banco Provincia de Tierra del Fuego: Tasa del 19% | Resultado: $1.015.616

Banco BBVA Argentina S.A.: Tasa del 18.75% | Resultado: $1.015.411

Banco de Formosa S.A.: Tasa del 18.5% | Resultado: $1.015.198

Banco del Chubut S.A.: Tasa del 18.5% | Resultado: $1.015.198

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: Tasa del 17.5% | Resultado: $1.014.384

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: Tasa del 17.5% | Resultado: $1.014.384

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: Tasa del 17.2% | Resultado: $1.014.251

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: Tasa del 17% | Resultado: $1.014.110

Banco Comafi Sociedad Anónima: Tasa del 17% | Resultado: $1.014.110

Banco Santander Argentina S.A.: Tasa del 16% | Resultado: $1.013.151

Banco Patagonia S.A.: Tasa del 16% | Resultado: $1.013.151


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