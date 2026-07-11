Así es la moderna y espaciosa casa de Leandro Paredes en Argentina

Gran parte de la decoración y el mobiliario fue elegida por la pareja durante sus visitas a la Argentina. La residencia fue, además, el escenario donde en octubre de 2024 celebraron la revelación del sexo de su tercer hijo, Lauti, en un encuentro íntimo con familiares y amigos, consolidando el lugar como el principal refugio de la familia en esta nueva etapa de sus vidas.