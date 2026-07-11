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Así es la moderna y espaciosa casa de Leandro Paredes en Argentina

Desde que regresó de Italia, el futbolista y su familia decidieron instalarse en un lugar cercano a los predios en los que entrena Paredes.

Así es la moderna y espaciosa casa de Leandro Paredes en Argentina
Foto: Instagram/ccamilagalantee
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Leandro Paredes y su familia se mudaron recientemente a una lujosa mansión en Canning, Buenos Aires, para facilitar los traslados a sus entrenamientos en Boca y la Selección.
  • Valuada en U$S2.8 millones, la casa en el exclusivo barrio Saint Thomas cuenta con diseño moderno, doble lote, piscina climatizada y un living decorado con muebles de diseño.
  • Este nuevo hogar consolida el regreso definitivo del campeón del mundo a Argentina, asegurando su privacidad y optimizando la logística para sus futuros compromisos deportivos.
Resumen generado con IA

Leandro Paredes y Camila Galante encontraron en Canning el lugar ideal para instalarse junto a su familia. Lejos del ritmo de las grandes ciudades europeas, donde el mediocampista desarrolló buena parte de su carrera, la pareja eligió una mansión de tamaño doble en un exclusivo barrio privado del sur bonaerense para construir un hogar que combina lujo, comodidad y privacidad.

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La propiedad, valuada en alrededor de U$S2.8 millones, se convirtió en uno de los símbolos de la nueva etapa del campeón del mundo tras su regreso al fútbol argentino. Con un diseño contemporáneo y múltiples espacios pensados para la vida familiar, la casa también fue escenario de momentos especiales, como la fiesta de revelación del sexo de su tercer hijo.

Dónde queda la casa de Leandro Paredes

La vivienda está ubicada en el barrio privado Saint Thomas, en Canning, una de las zonas residenciales de mayor crecimiento del sur del Gran Buenos Aires y elegida por numerosas figuras del deporte y el espectáculo.

Así es la moderna y espaciosa casa de Leandro Paredes en Argentina Foto: Instagram/ccamilagalantee

El complejo se destaca por su seguridad, amplios espacios verdes y una infraestructura de primer nivel. Entre sus instalaciones cuenta con lagos artificiales, canchas de golf, gimnasio, restaurante y club house, además de calles arboladas que ofrecen un entorno tranquilo para quienes buscan alejarse de la exposición cotidiana.

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La elección del lugar también responde a una cuestión práctica. Desde allí, Paredes tiene un rápido acceso tanto al predio de entrenamiento de Boca Juniors como al complejo de la AFA en Ezeiza, donde concentra habitualmente la Selección. Esa ubicación estratégica le permite combinar las exigencias de su carrera profesional con una rutina familiar más cómoda.

Una mansión moderna con detalles de lujo

La casa fue construida sobre un doble lote, una característica que le brinda mayor privacidad y mucho espacio verde, incluso para el promedio de los barrios cerrados. Su arquitectura apuesta por un estilo moderno, con líneas simples, grandes ventanales y ambientes abiertos que favorecen la entrada de luz natural y la conexión entre los espacios interiores y exteriores.

Así es la moderna y espaciosa casa de Leandro Paredes en Argentina Foto: Instagram/ccamilagalantee

Entre los sectores más llamativos se encuentra el living principal, donde una original araña se convirtió en una de las piezas de diseño más distintivas de la propiedad. También sobresalen una gran galería con asador, una pileta climatizada y una amplia sala de juegos equipada para disfrutar en familia.

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Gran parte de la decoración y el mobiliario fue elegida por la pareja durante sus visitas a la Argentina. La residencia fue, además, el escenario donde en octubre de 2024 celebraron la revelación del sexo de su tercer hijo, Lauti, en un encuentro íntimo con familiares y amigos, consolidando el lugar como el principal refugio de la familia en esta nueva etapa de sus vidas.

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