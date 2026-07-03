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Así es la increíble mansión del “Dibu” Martínez en Mar del Plata: estilo inglés y todas las comodidades

Con estilo inglés, dos plantas y ubicada en un exclusivo barrio privado, la propiedad combina lujo, naturaleza y diseño en cada detalle.

Así es la lujosa mansión del “Dibu” Martínez en Mar del Plata: estilo inglés y todas las comodidades
Así es la lujosa mansión del “Dibu” Martínez en Mar del Plata: estilo inglés y todas las comodidades
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Se conocieron detalles de la lujosa mansión de estilo inglés de Emiliano 'Dibu' Martínez en Mar del Plata, mientras el arquero se concentra para el Mundial 2026.
  • Diseñada por su esposa Mandinha, la propiedad de dos plantas combina lo rústico y moderno en un exclusivo country con seguridad y canchas deportivas.
  • La propiedad se consolidó como el refugio del ídolo en su ciudad natal, reflejando su fuerte vínculo local en medio de su exitosa carrera con la Selección.
Resumen generado con IA

Emiliano "Dibu" Martínez vuelve a tener una cita clave con la Selección Argentina. El arquero campeón del mundo será titular este viernes en el duelo frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, partido que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

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El marplatense buscará mantener su valla invicta y ser una de las grandes figuras del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que intentará dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato mundial. Tras una sólida fase de grupos, Emiliano Martínez afrontará un nuevo desafío en un encuentro eliminatorio donde no hay margen de error y en el que Argentina parte como favorita ante Selección de fútbol de Cabo Verde.

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La casa del campeón en Mar del Plata

La vivienda, de estilo inglés y distribuida en dos plantas, se viralizó meses atrás cuando el campeón del mundo pasó allí las fiestas de fin de año. “Un sueño cumplido”, escribió su esposa, Mandinha Martínez, en redes sociales, donde compartió imágenes del moderno hogar que combina lo rústico con lo contemporáneo: grandes ventanales, pisos y mobiliario de madera, y ambientes amplios e iluminados.

Así es la increíble mansión del “Dibu” Martínez en Mar del Plata: estilo inglés y todas las comodidades

El country donde vive el arquero cuenta con comodidades de primer nivel: cinco canchas de tenis de polvo de ladrillo, una cancha de fútbol profesional y otra de fútbol 9, además de un campo de hockey, pileta exterior para adultos y niños con solarium, áreas de juegos infantiles y dos circuitos aeróbicos.

Así es la increíble mansión del “Dibu” Martínez en Mar del Plata: estilo inglés y todas las comodidades

A pesar de la estricta seguridad privada las 24 horas en accesos, perímetro e interior, la fama del “Dibu” traspasó las barreras del barrio. En las últimas semanas, varios vecinos se acercaron a dejarle mensajes y cartas pegadas en la puerta de su casa, expresándole admiración y cariño.

Según informó Clarín, la decoración interior estuvo a cargo de Mandinha, quien es diseñadora y fue la responsable de darle su toque personal al hogar familiar, que se ha convertido en uno de los más comentados de la costa atlántica.

Así es la increíble mansión del “Dibu” Martínez en Mar del Plata: estilo inglés y todas las comodidades
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