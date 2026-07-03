Así es la increíble mansión del “Dibu” Martínez en Mar del Plata: estilo inglés y todas las comodidades

El marplatense buscará mantener su valla invicta y ser una de las grandes figuras del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que intentará dar un nuevo paso rumbo al bicampeonato mundial. Tras una sólida fase de grupos, Emiliano Martínez afrontará un nuevo desafío en un encuentro eliminatorio donde no hay margen de error y en el que Argentina parte como favorita ante Selección de fútbol de Cabo Verde.