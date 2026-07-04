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Estilo boiserie y amplios ventanales: así es la mansión de "Licha" Martínez en Manchester

Un recorrido por el exclusivo hogar del defensor de la Selección Argentina y el Manchester United, quien dejó atrás sus orígenes humildes para consolidarse en la Premier League.

Estilo boiserie y amplios ventanales: así es la mansión de Licha Martínez en Manchester
Foto: TyC Sports
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El futbolista Lisandro Martínez mostró en redes sociales los detalles de su lujosa mansión en Manchester, Inglaterra, donde reside tras consolidarse en la Premier League.
  • Originario de un barrio humilde en Entre Ríos, el defensor comparte el hogar con su familia. La propiedad destaca por su estilo boiserie, techos elevados y amplios ventanales.
  • La difusión de su estilo de vida expone el impacto de su éxito deportivo y refleja el gran interés del público por la intimidad de las figuras de la Selección Argentina.
Resumen generado con IA

La vida de Lisandro Martínez dio un importante giro en pocos años. El pequeño “Lichi” que creció en Gualeguay, Entre Ríos, en un barrio de calles de tierra llamado El Molino, hoy habita una lujosa mansión en Manchester, al noroeste de Inglaterra. No toda su historia estuvo marcada por los lujos, sino que creció desde abajo, con una infancia marcada por el hambre.

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Hoy, las redes sociales permiten ver cómo es la casa que habita actualmente “Licha” junto a Muri López Benítez, su esposa, y su pequeña hija Aurora. El presente del defensor central en el Manchester United, equipo de la Premier League inglesa, le permitió consolidar el despegue que había iniciado Martínez en Newell’s Old Boys, Defensa y Justicia y más tarde en el Ajax, de Países Bajos.

Así es la casa de Lisandro Martínez en Inglaterra

La mansión de “Licha” Martínez en Manchester es frecuentemente objeto de miles de “Me gusta” de parte de sus seguidores y los de su esposa. En Instagram, mostraron algunos de los rincones de su casa que dejaron ver el lujoso hogar con elegantes diseños que comparten.

Estilo boiserie y amplios ventanales: así es la mansión de Licha Martínez en Manchester Foto: Instagram Muri López Benítez

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Los techos elevados, los grandes ventanales, el suelo alfombrado y las extensas cortinas forman parte de la casa de “Licha”. En las imágenes puede verse lo altos y espaciosos que son los ambientes en los que habita la familia López Benítez-Martínez. Además, la pareja tiene una predilección por las cortinas largas que separan el exterior de la privacidad del interior.

Estilo boiserie y amplios ventanales: así es la mansión de Licha Martínez en Manchester Foto: Instagram Muri López Benítez

El recibidor o sala de estar es uno de los espacios que brillan entre las publicaciones de ambos. Un sillón de varios cuerpos en color blanco y una ventana cubierta con un espeso cortinal junto al que se pone un árbol inmenso en Navidad forman parte también de uno de los rincones favoritos de la familia para tomarse fotos.

Las paredes lucen un estilo símil mármol blanco con vetas grises que ayudan a potenciar la luminosidad de los ambientes, aportando un toque de elegancia. Se complementan con los materiales textiles que copan todos los rincones. El living, además, tiene una importante chimenea de estilo minimalista y un televisor enorme que es foco de atención de eventos importantes.

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Además, los ventanales se encuentran distribuidos en forma de separadores de espacios. Son amplios, algunos con marcos negros, que se entremezclan con puertas, también de vidrio.

Estilo boiserie y amplios ventanales: así es la mansión de Licha Martínez en Manchester Foto: Instagram Muri López Benítez

En los pasillos interiores de la casa se destaca el estilo decorativo propio de Inglaterra, con paredes con relieves y paneles moldurados. El estilo boiserie es lo que predomina en las conexiones entre las habitaciones, a las que se ingresa por pesadas puertas de madera oscura que contrastan con los muros blancos.

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