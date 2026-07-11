Abandono, ruinas y un inquietante misterio: así está hoy la mansión de Luis Miguel en Acapulco

Con el paso de los años tomó fuerza otra explicación. Rudy Tercero, exgerente del histórico boliche Baby'O, aseguró que el principal motivo fue la pérdida de privacidad. "Una de las razones por las que se fue de aquí es porque perdió la privacidad. Miren lo que construyeron pegadito a su barda. La gente podía subirse y verlo tomando sol desde la azotea. Se acabó la privacidad para Luis Miguel y por eso se fue de Acapulco", explicó.