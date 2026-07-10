Taylor Swift emocionó a una fan de ocho años con un inesperado regalo: "Me sacaste una sonrisa enorme"

Resumen para apurados
- Taylor Swift regaló guitarras y una carta escrita a mano a una fan de ocho años y a su vecino, tras viralizarse un video donde el joven tocaba un tema de la artista para la niña.
- La niña le pidió a su vecino por medio de un avión de papel que tocara 'Love Story'. El video del momento superó las cuatro millones de reproducciones y llegó hasta la cantante.
- Este tierno gesto consolida la reputación de Taylor Swift sobre su estrecho y cercano vínculo con sus seguidores, mostrando cómo un hecho simple puede generar un impacto global.
Taylor Swift volvió a demostrar el especial vínculo que mantiene con sus seguidores con un gesto que conmovió a miles de personas en las redes sociales. La cantante sorprendió a una fan de ocho años con un regalo muy especial después de que se viralizara un video protagonizado por la pequeña y uno de sus vecinos.
Aunque estaba concentrada en los preparativos de su boda, celebrada el 3 de julio, la artista siguió de cerca lo que ocurría en internet. Fue así como llegó hasta ella la historia de Madeline, una niña que soñaba con escuchar una de sus canciones.
Todo comenzó cuando la pequeña quiso que su vecino, Ethan Hayes, interpretara un tema de Taylor Swift con su guitarra. Como le daba vergüenza pedírselo personalmente, escribió una carta, la transformó en un avión de papel y la lanzó hasta la casa de al lado. "Hola, escuché que tocas la guitarra. Estoy haciendo la tarea y quería saber si puedes tocar Taylor Swift", decía el mensaje.
El joven aceptó el pedido y comenzó a interpretar "Love Story", uno de los mayores éxitos de la cantante. La madre de Madeline registró la escena en video y la compartió en las redes sociales, donde rápidamente se volvió viral y superó los cuatro millones de reproducciones.
El regalo de Taylor Swift
El video llegó hasta la propia Taylor Swift, que decidió agradecer el cariño de la niña con una sorpresa tanto para ella como para su vecino.
La cantante les envió una guitarra a cada uno y, además, le escribió una carta de puño y letra a Madeline. "Solo quería decirte que me hizo MUY feliz que le pidieras a tu vecino que tocara mi canción para ti. ¡Me sacaste una sonrisa enorme! Te envío tu propia guitarra, ¡por si alguna vez quieres aprender tú también!", escribió la artista.
Ethan Hayes también contó cómo recibió la noticia durante una entrevista con People. "Me dijeron algo así como: 'Taylor vio tu video. Queremos enviarte algo. No se lo digas a nadie hasta que llegue'. Pensé que sería un póster firmado o algo parecido, pero nos envió guitarras. ¡Es una locura!", relató.
La historia emocionó a miles de usuarios en todo el mundo y volvió a reflejar uno de los rasgos más valorados de la estrella del pop: la cercanía con sus seguidores. Lo que comenzó con un simple avión de papel terminó convertido en un gesto inolvidable de Taylor Swift hacia una de sus fans más pequeñas.