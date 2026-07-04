Con más de 1000 invitados y vestidos de alto costura, Travis Kelce y Taylor Swift ya se casaron

Para las 19:30, un letrero de dimensiones no tan espectaculares publicó el anuncio que miles de congregados esperaban afuera del mega estadio Madison Square Garden, sobre Penn Station en Nueva York. “T&T recién casados” (“T&T just married” en inglés) anunció la pizarra led mientras la lluvia amainaba el viernes por la noche. La silenciosa advertencia fue algo que pocos fanáticos notaron en un principio hasta que luego se produjo un tsunami de teléfonos, cámaras, filmaciones, tendencias en redes sociales, vítores y gritos de emoción. Poco después la tormenta se desató con toda su furia. Manhattan estuvo bajo alerta por tormenta eléctrica severa hasta las 11 de la noche. Afuera del Madison Square Garden, las carpas instaladas para proteger a los asistentes de los fotógrafos ondeaban al viento.