Con más de 1000 invitados y vestidos de alto costura, Travis Kelce y Taylor Swift ya se casaron

Resumen para apurados
- Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el viernes en el Madison Square Garden de Nueva York para oficializar su relación en una ceremonia que reunió a 1.000 invitados.
- El evento contó con un megaoperativo de seguridad, alta costura de Dior y a Adam Sandler como oficiante, tras una cena de ensayo previa y bajo una fuerte tormenta en Manhattan.
- La boda marca un hito en la cultura pop y la moda, consolidando la influencia de la pareja y proyectando un enorme impacto mediático y comercial a nivel global.
La boda íntima de las celebridades en el último tiempo. Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en una noche digna de un fragmento de “Love Story”. Solo un silencioso cartel de color rosa sobre la entrada de Penn Station podía dar la señal de un “sí” o de un “ya se casaron”, en una boda que el mundo vio desde lejos, entre el calor abrasador, las tormentas y un megaoperativo que paralizó por varias horas la ciudad de Nueva York.
Para las 19:30, un letrero de dimensiones no tan espectaculares publicó el anuncio que miles de congregados esperaban afuera del mega estadio Madison Square Garden, sobre Penn Station en Nueva York. “T&T recién casados” (“T&T just married” en inglés) anunció la pizarra led mientras la lluvia amainaba el viernes por la noche. La silenciosa advertencia fue algo que pocos fanáticos notaron en un principio hasta que luego se produjo un tsunami de teléfonos, cámaras, filmaciones, tendencias en redes sociales, vítores y gritos de emoción. Poco después la tormenta se desató con toda su furia. Manhattan estuvo bajo alerta por tormenta eléctrica severa hasta las 11 de la noche. Afuera del Madison Square Garden, las carpas instaladas para proteger a los asistentes de los fotógrafos ondeaban al viento.
Un casamiento multitudinario y privado a la vez
El hermano de Swift, Austin, actuó como su "padrino de honor", mientras que el hermano de Kelce, Jason, fue su padrino de boda, según el comunicado enviado por correo electrónico por la representante, Tree Paine, a The New York Times. Tanto Swift como Kelce lucieron diseños de Christian Dior, creados por Jonathan Anderson. La cantante también llevó zapatos Christian Louboutin hechos a medida y joyas de Cartier.
Durante una ola de calor extrema, Swift y Kelce organizaron dos eventos en el famoso estadio de Manhattan. El jueves, invitaron a unos 100 asistentes a una cena de ensayo en el Teatro Infosys, un espacio dentro del Madison Square Garden, según un memorando policial interno con detalles sobre las reuniones, publicado previamente por The New York Times. La gala de este viernes fue mucho más grandioso, con alrededor de 1.000 convidados, muchos de ellos celebridades que llegaron de todas partes del mundo.
Logística extrema en un fin de semana concurrido
Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en uno de los días más concurridos y movilizados de Nueva York. Mientras grandes veleros de todo el mundo se mecían sobre el río Hudson con visitantes que celebraban el aniversario de la Independencia e hinchas del fútbol abarrotaban la ciudad con los partidos de la Copa Mundial de Fútbol, la cantante y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs concretaron su unión a lo largo de varios días, un evento de varias jornadas y logísticamente complejo en el Madison Square Garden.
La boda fue un misterio basado en comunicaciones oficiales y observaciones perspicaces de los movimientos a las afueras del megaestadio. Camiones que ingresaban al recinto en los días previos anunciaban que algo grande estaba por suceder. Sin embargo, la boda fue tan espectacular como incógnita, ya que los espectadores vieron muy poco; los fans ni siquiera pudieron vislumbrar a las estrellas recién casadas.
El inesperado oficiante de la ceremonia
El detalle más sorprendente del enlace quizás no fue justamente el rito, del cual, a pesar de su privacidad, ya se tenían bastantes pistas anteriores al evento, sino más bien quién fue el encargado de dirigir la unión. Un representante de Swift confirmó en un comunicado que Adam Sandler había oficiado la ceremonia, describiéndolo como un amigo.
De hecho, existen conexiones: Kelce apareció junto a Sandler, el actor y comediante, en un cameo el año pasado en "Happy Gilmore 2", la secuela del éxito de Sandler de 1996 sobre un improbable héroe del golf de clase trabajadora. Kelce, un destacado ala cerrada de los Kansas City Chiefs, publicó en Instagram sobre la experiencia, junto con una serie de fotografías de él y Sandler en el set.
Alta costura y el misterio de los vestidos
Swift también hizo referencia a la película "Happy Gilmore" en una entrevista el año pasado con Zane Lowe, un disc jockey, diciendo que el personaje de Happy Gilmore había inspirado en parte la letra de una canción de amor, "Wish Li$t", en su último álbum.
Respecto a los atuendos, un comunicado de un representante de Swift confirmó que el diseñador de su vestido de novia era Jonathan Anderson, el nuevo director creativo de Dior, quien, desde que se unió el año pasado, se encargó de revitalizar su imagen global. No se publicaron aún fotos del vestido, pero la comunicación oficial lo describió como el “primer vestido de novia de alta costura de Anderson para una celebridad de renombre mundial”. Sin embargo, el modisto británico ya había diseñado vestidos de novia para clientas privadas.
Un despliegue de estrellas con estilo propio
El flamante esposo decidió ir a juego con su compañera, luciendo un diseño de alta costura del mismo creador para Dior. En lo que a moda se refiere, como en casi todo lo demás, su elección fue una declaración de intenciones que demostraba que compartían la misma visión. Aún no se han publicado fotos de los atuendos de la pareja.
La lista de invitados fue completada con un crisol de asistentes del mundo del deporte y de Hollywood, quienes llegaron en furgonetas Sprinter negras. Selena Gomez, Reese Witherspoon, Bradley Cooper y Gigi Hadid, Nikki Glaser, Dakota Johnson, Karlie Kloss y Josh Kushner; actores como Hugh Grant, Ethan Hawke, Mariska Hargitay y Jason Sudeikis; músicos como The Chainsmokers, Ed Sheeran, Sombr, The Chicks y Benson Boone; y estrellas de la Liga Nacional de Fútbol Americano como Cooper Kupp y Chris Jones conformaron un caleidoscopio que le dio magia a un evento único.
El código de vestimenta de etiqueta de la boda de Kelce y Swift pareció liberar a los asistentes permitiéndoles definir la elegancia a su manera. A excepción de Ed Sheeran, con su traje azul celeste y camiseta blanca, la mayoría de los hombres lucieron esmóquines clásicos. Incluso el rapero MGK optó por un traje de pingüino bastante tradicional (aunque con una cadena de acero colgando de las trabillas del cinturón). En cuanto a las mujeres, los colores predominantes fueron el rosa, el dorado y el negro; los materiales más comunes fueron el encaje y el lamé, con un toque de brillo.