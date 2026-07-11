Desde nuggets con caviar hasta el alquiler de un megaestadio: la millonaria factura de la boda de Taylor Swift

Logística, alta costura y un jardín íntimo

Más allá del alquiler base del Madison Square Garden, los expertos señalan que la logística interna multiplicó los ceros de la factura. Landman explicó que una reserva de tres o cuatro días para un operativo de esta magnitud implica no solo la arena principal, sino la clausura de teatros, restaurantes y zonas de concesión internas. A esto se le suma un costo inevitable: la mano de obra sindicalizada de Nueva York, a la que hay que remunerar rigurosamente por cada hora de montaje, se utilice o no el espacio. De esta manera, el piso de alquiler se habría alzado fácilmente por encima de los U$S 2 millones, sin contar los permisos municipales para paralizar los accesos a Manhattan; un trámite que, según fuentes como TMZ y El Diario Neoyorquino, costó entre U$S 60.000 y 132.000.