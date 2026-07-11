El hábito diario que puede mejorar la memoria y cuidar el cerebro

Resumen para apurados
- Un estudio de neurociencia publicado en la revista PNAS reveló recientemente que caminar con frecuencia mejora la memoria al estimular el desarrollo del hipocampo cerebral.
- Investigadores hallaron que caminar 40 minutos tres veces por semana aumenta un 2% el hipocampo, lo que revierte casi dos años de deterioro cognitivo natural por envejecimiento.
- El hallazgo demuestra que no se requiere ejercicio intenso para prevenir el olvido, consolidando la caminata como un hábito clave y accesible para la salud mental futura.
Cuando se habla de fortalecer la memoria, es común pensar en crucigramas, juegos de lógica, cálculos matemáticos o ejercicios de concentración. Sin embargo, distintas investigaciones en neurociencia indican que una actividad mucho más simple también puede generar beneficios para el cerebro: caminar.
Aunque se trata de un ejercicio físico, los especialistas sostienen que sus efectos van mucho más allá del movimiento corporal. Caminar de forma regular puede estimular áreas cerebrales vinculadas con la memoria, favorecer la creación de nuevas conexiones neuronales y contribuir a mejorar la capacidad de concentración.
Por qué caminar ayuda a mejorar la memoria
De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, las caminatas realizadas con frecuencia producen cambios positivos en el cerebro, especialmente en el hipocampo, una región fundamental para la formación de recuerdos y la orientación espacial.
Los investigadores observaron que mantener una rutina de caminatas puede estimular esta zona cerebral y favorecer el desarrollo de nuevas conexiones entre las neuronas, un proceso clave para el aprendizaje y la memoria.
Además, esta actividad también se asocia con una disminución del estrés, un factor que suele afectar el rendimiento cognitivo cuando se mantiene elevado durante largos períodos.
Cuánto hay que caminar para obtener beneficios
La investigación analizó a un grupo de participantes que caminó 40 minutos, tres veces por semana, durante un año. Al finalizar el estudio, los científicos comprobaron un aumento aproximado del 2% en el volumen del hipocampo, un resultado considerado significativo porque equivale a revertir cerca de dos años del deterioro natural asociado con el envejecimiento de esa región del cerebro.
Los autores también destacaron que no es necesario realizar actividad física intensa para obtener beneficios cognitivos. Una caminata a paso moderado es suficiente para estimular procesos relacionados con la memoria y el funcionamiento cerebral.
Otros beneficios de caminar para el cerebro
Además de favorecer la memoria, las caminatas regulares pueden contribuir a:
- Mejorar la concentración y la capacidad de atención.
- Estimular la formación de nuevas conexiones neuronales.
- Favorecer el crecimiento y la reproducción de las células nerviosas.
- Reducir los niveles de estrés y promover el bienestar mental.
- Mantener activo el cerebro mediante una actividad física accesible para la mayoría de las personas.