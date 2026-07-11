El hábito diario que puede mejorar la memoria y cuidar el cerebro

Cuánto hay que caminar para obtener beneficios

La investigación analizó a un grupo de participantes que caminó 40 minutos, tres veces por semana, durante un año. Al finalizar el estudio, los científicos comprobaron un aumento aproximado del 2% en el volumen del hipocampo, un resultado considerado significativo porque equivale a revertir cerca de dos años del deterioro natural asociado con el envejecimiento de esa región del cerebro.