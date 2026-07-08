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Así es la "segunda Luna" de la Tierra: las primeras imágenes de cerca sorprendieron a los científicos

La misión china Tianwen-2 obtuvo las primeras imágenes de cerca de Kamoʻoalewa, el objeto conocido como la "segunda Luna" de la Tierra. Los científicos buscan descubrir su origen y composición.

Imagen ilustrativa de la segunda Luna que tiene la Tierra
Imagen ilustrativa de la segunda Luna que tiene la Tierra
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La misión china Tianwen-2 capturó recientemente las primeras imágenes de cerca del cuasisatélite Kamoʻoalewa en el espacio para revelar su origen y composición.
  • Descubierto en 2016, este cuasisatélite de hasta 100 metros orbita al Sol junto a la Tierra. La sonda se acercó a 20 km tras recorrer unos 1.000 millones de kilómetros.
  • La misión buscará traer muestras a la Tierra para confirmar si el cuerpo es un fragmento lunar, impulsando el ambicioso plan de China para explorar Marte y el Sistema Solar.
Resumen generado con IA

Un nuevo avance en la exploración espacial permitió obtener las primeras imágenes de cerca de Kamoʻoalewa, el misterioso objeto conocido popularmente como la "segunda Luna" de la Tierra. Las fotografías fueron captadas por la misión china Tianwen-2, que investiga este cuerpo celeste para conocer su origen y determinar de qué está compuesto.

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Aunque suele recibir ese nombre, Kamoʻoalewa no es un satélite natural como la Luna. Se trata de un cuasisatélite, un objeto que gira alrededor del Sol en una órbita muy similar a la de la Tierra, lo que hace que permanezca relativamente próximo a nuestro planeta durante largos períodos.

Qué es Kamoʻoalewa y por qué lo llaman la "segunda Luna"

Kamoʻoalewa fue descubierto en 2016 gracias a un telescopio instalado en Hawái y desde entonces despertó un gran interés entre los astrónomos por sus particulares características orbitales.

Fotografía de Kamo'oalewa, asteroide 2016HO3, tomada por la sonda china Tianwen-2 Fotografía de Kamo'oalewa, asteroide 2016HO3, tomada por la sonda china Tianwen-2 CNSA/Folleto vía Xinhua

A diferencia de la Luna, este objeto no orbita la Tierra, sino que sigue una trayectoria alrededor del Sol que mantiene una estrecha relación con la órbita terrestre. Ese movimiento genera una especie de acompañamiento constante de nuestro planeta a lo largo de su recorrido por el Sistema Solar.

Los especialistas estiman que mide entre 40 y 100 metros de diámetro, lo que lo convierte en uno de los cuerpos más pequeños visitados por una misión espacial. Además, su órbita hace que se aproxime a la Tierra aproximadamente cada 45 años.

La misión Tianwen-2 logró las imágenes más detalladas

Las fotografías fueron obtenidas por Tianwen-2, la primera misión de China destinada a estudiar un asteroide. La sonda, lanzada en 2025, recorrió cerca de 1.000 millones de kilómetros hasta alcanzar Kamoʻoalewa y logró acercarse a unos 20 kilómetros de su superficie. Esa maniobra permitió captar las imágenes más precisas registradas hasta ahora de este enigmático objeto.

Durante aproximadamente un año, la nave continuará observando el cuasisatélite con distintos instrumentos científicos. Luego intentará una de las etapas más ambiciosas de la misión: recoger muestras de su superficie para traerlas a la Tierra y analizarlas en laboratorios.

El misterio que buscan resolver los científicos

Uno de los principales objetivos de la misión es determinar el origen de Kamoʻoalewa. Diversas investigaciones plantean que este cuerpo podría ser un fragmento de la Luna expulsado tras el impacto de un gran meteorito ocurrido hace entre uno y diez millones de años.

Un estudio publicado en 2024 en la revista Nature Astronomy incluso propone que el objeto habría surgido durante el impacto que formó el cráter Giordano Bruno, ubicado en la superficie lunar.

Si Tianwen-2 consigue traer muestras, los científicos podrán estudiar su composición mineral, buscar indicios de agua y comprobar si comparte el mismo origen geológico que la Luna.

La misión Tianwen-2 forma parte del plan de exploración planetaria de China, que comenzó con Tianwen-1, la misión que logró colocar un orbitador y un vehículo explorador sobre Marte.

El programa continuará con nuevos desafíos. Tianwen-3, prevista para 2028, intentará traer muestras del suelo marciano, mientras que Tianwen-4, programada para 2030, tendrá como destino el sistema de Júpiter y, posteriormente, Urano, ampliando así la exploración china del Sistema Solar.

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