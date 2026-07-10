Horóscopo chino: los tres signos que encontrarán un nuevo rumbo en julio 2026, según Ludovica Squirru

Con el inicio de julio, las predicciones deLudovica Squirru vuelven a captar la atención de quienes siguen el horóscopo chino. La reconocida astróloga anticipó que este mes estará marcado por una energía de transformación, impulsada por el protagonismo del Caballo, y señaló cuáles serán los signos que tendrán mayores oportunidades para cambiar de rumbo y avanzar en distintos aspectos de su vida.
Según explicó, el desafío será aprovechar ese impulso sin caer en la ansiedad ni dispersar los esfuerzos. La astróloga aseguró que quienes logren enfocar sus objetivos en una meta concreta podrán finalizar el mes con una verdadera sensación de progreso, especialmente en cuestiones laborales, personales y afectivas.
Los signos del Horóscopo Chino que tendrán un nuevo rumbo en julio, según Ludovica Squirru
Para Ludovica Squirru, el Caballo será una de las energías centrales de julio. Entre los signos más favorecidos para iniciar una nueva etapa aparecen la Rata, el Tigre y la Cabra.
Rata
La astróloga explicó que la Rata atravesará un período de mayor exigencia interna. Algunas situaciones podrían obligarla a replantear decisiones o abandonar caminos que ya no ofrecen resultados.
En este contexto, recomendó evitar las reacciones impulsivas y las discusiones innecesarias. También sugirió revisar los vínculos y proyectos para identificar qué aspectos requieren un cambio de estrategia antes de seguir avanzando.
Tigre
Para el Tigre, julio se presenta como un mes de movimiento y oportunidades. Será un momento favorable para impulsar planes, retomar proyectos postergados o animarse a mantener conversaciones importantes.
No obstante, Ludovica Squirru advirtió que la energía del Caballo potencia su coraje, aunque también le recuerda la importancia de actuar con paciencia y respetar los tiempos. De esa manera, podrá conseguir avances concretos sin desgastarse en el proceso.
Cabra
La Cabra también figura entre los signos con mejores perspectivas para este mes. Según la especialista, contará con una energía que favorecerá el orden de las emociones, las relaciones personales y las prioridades.
Además, julio será una etapa propicia para renovar rutinas, cambiar de ambiente y dejar atrás situaciones que ya no aportan bienestar. Aunque las decisiones rápidas no siempre le resulten sencillas, la recomendación es confiar más en la intuición y aprovechar las oportunidades de transformación que se presenten.