Horóscopo chino: los tres signos que encontrarán un nuevo rumbo en julio 2026, según Ludovica Squirru

Con el inicio de julio, las predicciones deLudovica Squirru vuelven a captar la atención de quienes siguen el horóscopo chino. La reconocida astróloga anticipó que este mes estará marcado por una energía de transformación, impulsada por el protagonismo del Caballo, y señaló cuáles serán los signos que tendrán mayores oportunidades para cambiar de rumbo y avanzar en distintos aspectos de su vida.