Paula Quiles visitó una planta industrial, entregó un reconocimiento y reforzó la agenda ambiental con el sector privado
Desde el Municipio subrayaron que este tipo de encuentros forman parte de una agenda de trabajo que busca acompañar a las empresas radicadas en la ciudad en la mejora de sus procesos, promoviendo prácticas responsables y generando vínculos institucionales estables.
La intendenta Paula Quiles visitó una planta industrial radicada en Bella Vista, donde entregó un reconocimiento por sus avances en materia ambiental y destacó la importancia de fortalecer la articulación entre el Estado y el sector privado para impulsar políticas de sustentabilidad en la ciudad.
Durante la recorrida, la jefa municipal plantó un árbol de lapacho en el predio junto a trabajadores de la firma ABB y funcionarios locales, en un gesto simbólico que apuntó a consolidar el compromiso conjunto con el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible.
Quiles sostuvo que la articulación público-privada es clave para avanzar en políticas que tengan impacto real en la comunidad. En ese sentido, remarcó que el Estado local debe estar presente para acompañar, reconocer e incentivar a quienes apuestan por producir con estándares ambientales y generar empleo en Bella Vista.
Quiles visitó ABB, una multinacional que logró una certificación ambiental “Mission to Zero”, que sólo tienen 35 empresas en la Argentina.
La visita incluyó un intercambio con directivos y trabajadores de la planta, donde se repasaron acciones conjuntas desarrolladas en los últimos años vinculadas a la gestión de residuos, la eficiencia energética y la incorporación de prácticas sustentables.
Durante la gestión de Sebastián Salazar, el municipio y la empresa firmaron un convenio para el tratamiento de los residuos, que son tratados en la planta de reciclables de Bella Vista.
De acuerdo con datos difundidos por la empresa, la planta de Bella Vista logró una reducción del 97% en sus emisiones de dióxido de carbono y funciona con energía 100% renovable (15% generada por paneles solares propios y 85% proveniente de red certificada). Además, implementó electromovilidad en su logística interna, iluminación LED integral y sistemas digitales de optimización energética en tiempo real.