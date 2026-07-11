Milei necesita más acuerdos con los gobernadores

Un camino lento

Según el economista, resulta decisiva la coordinación entre la Nación y las provincias. En algunos casos, los acuerdos facilitan los cambios; en otros, directamente son imprescindibles. El ejemplo más ilustrativo e importante es la reforma tributaria. La presencia de impuestos altamente distorsivos constituye, para muchas empresas, uno de los principales obstáculos para sostener el empleo existente o desarrollar nuevos proyectos de los que se derive la ampliación de sus planteles, advierte el titular del Ieral. Hasta ahora, el planteo prevaleciente es que la reducción de la presión tributaria está supeditada al ritmo del ajuste del gasto público. Es un camino prudente de cara a preservar el equilibrio fiscal, pero extremadamente lento. Subyace la idea de que las empresas tendrán que esperar más de una década para liberarse de este lastre que les quita competitividad. Bajo estas condiciones, difícilmente se logre detener el proceso de degradación en la calidad de los empleos.