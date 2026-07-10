Cumbre del Gobierno con Milei a la cabeza, reproches, interna a cielo abierto y pedidos

El presidente Javier Milei reunió a sus ministros para anticiparles los primeros trazos de la reforma que prepara para el Banco Central, uno de los proyectos prioritarios que fijó para la nueva etapa de su administración. El encuentro se realizó en la Casa Rosada y fue el primero con Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. El principal eje de la reunión fue conocer los primeros puntos del anteproyecto de ley de reforma del Banco Central, en el que está trabajando el Ejecutivo. La semana pasada, en una reunión con legisladores de La Libertad Avanza (LLA), Milei había dicho que los equipos de Economía y Desregulación estaban trabajando en una iniciativa para modificar la carta orgánica de la entidad monetaria y financiera. La idea, como Milei detalló durante su discurso en la última cena de la Fundación Faro, es quitarle al Central la posibilidad de emitir moneda para auxiliar al Tesoro.