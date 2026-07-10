Política

Cumbre del Gobierno con Milei a la cabeza, reproches, interna a cielo abierto y pedidos

Milei reunió a su gabinete.

REUNIÓN. Milei se juntó con su gabinete después del Tedeum.
REUNIÓN. Milei se juntó con su gabinete después del Tedeum.
Hace 3 Hs

El presidente Javier Milei reunió a sus ministros para anticiparles los primeros trazos de la reforma que prepara para el Banco Central, uno de los proyectos prioritarios que fijó para la nueva etapa de su administración. El encuentro se realizó en la Casa Rosada y fue el primero con Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. El principal eje de la reunión fue conocer los primeros puntos del anteproyecto de ley de reforma del Banco Central, en el que está trabajando el Ejecutivo. La semana pasada, en una reunión con legisladores de La Libertad Avanza (LLA), Milei había dicho que los equipos de Economía y Desregulación estaban trabajando en una iniciativa para modificar la carta orgánica de la entidad monetaria y financiera. La idea, como Milei detalló durante su discurso en la última cena de la Fundación Faro, es quitarle al Central la posibilidad de emitir moneda para auxiliar al Tesoro.

Lemoine salió al cruce

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, tildó al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, de “peronista” y lo cuestionó: “Tus discursos son hipócritas y aburridos”. La legisladora libertaria tildó de “arrogante y vacío” el mensaje del arzobispo de Buenos Aires en el Tedeum. Lemoine planteó en su cuenta de X: “Los discursos de Cuerva son hipócritas y aburridos. Un cargo tan importante para la fe de los católicos ocupado por una persona que intenta transmitir empatía y justicia y termina sonando arrogante y vacío. No recuerdo sermones tan desmotivantes... y miren que fui a misa todas las semanas por 13 años consecutivos... la primera vez dije: ‘Bueno, tuvo un mal día... la segunda: ‘Ok, es peronista, entiendo su frustración’. Ahora ya... no hay excusa. No representa los valores que me enseñaron en la Iglesia”.

CUESTIONAMIENTOS. Lemoine rechazó los dichos de García Cuerva. CUESTIONAMIENTOS. Lemoine rechazó los dichos de García Cuerva.

Villarruel se aleja de Milei y Jaldo critica con mesura

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Disputa peronista en Buenos Aires

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó una contundente consigna por el Día de la Independencia. “La Patria no se vende, ¡Se defiende!”, posteó el gobernador en su cuenta oficial de X. A diferencia del mandatario bonaerense y dejando en claro la tensión que hoy los enfrenta, el diputado nacional Máximo Kirchner encabezó un acto en la ciudad de Carmen de Areco. La actividad contó con la presencia del intendente local, Iván Villagrán, quien días atrás propuso al actual legislador como uno de los posibles candidatos presidenciales de Fuerza Patria para 2027. Kirchner habló en la Cámara de Comercio de la ciudad, con formato de charla abierta, junto a vecinos, militantes, representantes de clubes de barrio, centros de jubilados, sociedades de fomento y dirigentes sindicales

PEDIDO. Desde Córdoba, Llaryora convocó a la unidad de los argentinos. PEDIDO. Desde Córdoba, Llaryora convocó a la unidad de los argentinos.

Convocatoria desde Córdoba

El gobernador Martín Llaryora encabezó el acto central por el Día de la Independencia en Río Cuarto y desde ahí dejó un mensaje centrado en la necesidad de construir consensos. “La Argentina tiene todas las condiciones para progresar. Por eso hoy más que nunca debemos convocar a la unidad de los argentinos”, sostuvo. El mandatario remarcó el potencial productivo, energético y educativo del país. “Somos el octavo país más grande del mundo y tenemos la posibilidad de producir alimentos para más de 400 millones de personas. Tenemos minería, litio, tierras raras, cobre, gas, petróleo, costa marina y un sistema educativo que supo generar premios Nobel”, valoró.

Javier Milei puso la Casa Rosada a disposición de la Selección Argentina y aseguró que no estará presente durante la visita

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Temas Axel KicillofDiego SantilliMartín LlaryoraJavier MileiLa Libertad AvanzaLilia LemoineJorge García Cuerva
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