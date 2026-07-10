Julieta Prandi fue contundente y desmintió los rumores de separación de Emanuel Ortega

La respuesta de Julieta Prandi a los rumores

Consultada sobre la supuesta crisis, Prandi negó la información y comparó la situación con otro episodio en el que también habían circulado versiones falsas. “La otra vez vinieron a preguntarme si yo le había hecho una denuncia a Guillermo Francella. Yo no he hecho ninguna denuncia, algo que podrían haber chequeado antes de venir a preguntármelo. Bueno, es lo mismo”, explicó.