Julieta Prandi fue contundente y desmintió los rumores de separación de Emanuel Ortega

Resumen para apurados
- Julieta Prandi desmintió en Argentina los rumores sobre su separación de Emanuel Ortega, difundidos recientemente por el programa televisivo LAM, aclarando que siguen en pareja.
- Las versiones surgieron en LAM, donde se habló de crisis por supuestos movimientos en redes y un regreso con Guido Sardelli. Prandi aclaró que convive con Ortega y todo es falso.
- Esta desmentida frena las especulaciones sobre la pareja y expone la tensión recurrente entre los famosos y los programas de espectáculos por la falta de chequeo de datos.
Julieta Prandi salió al cruce de los rumores que indicaban una crisis en su relación con Emanuel Ortega y negó que la pareja haya llegado a su fin.
La versión apareció en LAM el ciclo conducido por Ángel de Brito, cuando Pilar Smith presentó la información con cautela y aclaró que todavía no existía una confirmación oficial. “Julieta Prandi, Emanuel Ortega. Una pareja hermosa que se conocieron en pandemia, que estaban muy felices, muy contentos. Pero bueno, esto es así. Como las relaciones empiezan... terminan”, expresó la periodista.
Luego, De Brito sumó un dato atribuido a su colaborador Pepe Ochoa y señaló que Prandi habría retomado un vínculo con Guido Sardelli, integrante de Airbag. “Que ella habría vuelto con el Airbag”, afirmó el conductor, quien además es primo de los músicos.
Sin embargo, durante la emisión también surgieron dudas sobre la información. Laura Ubfal cuestionó la versión y Smith reconoció que todavía no había hablado directamente con Prandi. En ese contexto, De Brito bromeó: “Si lo desmienten, era de Pepe. Si mañana lo confirman, era nuestro”.
Smith agregó: “La primicia de esta separación... ahora estamos esperando, obviamente, que los protagonistas la confirmen. En caso que lo nieguen, que lo llamen a Pepe”.
La respuesta de Julieta Prandi a los rumores
Consultada sobre la supuesta crisis, Prandi negó la información y comparó la situación con otro episodio en el que también habían circulado versiones falsas. “La otra vez vinieron a preguntarme si yo le había hecho una denuncia a Guillermo Francella. Yo no he hecho ninguna denuncia, algo que podrían haber chequeado antes de venir a preguntármelo. Bueno, es lo mismo”, explicó.
Además, la modelo reconoció su enojo por tener que salir a aclarar versiones sobre su vida privada: “Me molesta y me molesta dar explicaciones. O sea, nada, está todo bien”.
Uno de los argumentos que alimentaron los rumores fue que ambos habrían dejado de seguirse en redes sociales. Prandi descartó esa versión y marcó un límite sobre las interpretaciones alrededor de su actividad digital.
“No, seguimos igual. A ver, no tengo por qué explicar lo que hago con mis redes. Ya hasta acá es el límite, me parece, ¿no? A quién sigo o dejo de seguir es un montón”, sostuvo.
Qué dijo sobre Guido Sardelli, el integrante de Airbag
Durante la entrevista también fue consultada por la versión que la vinculaba nuevamente con Guido Sardelli, uno de los integrantes de Airbag. Ante la pregunta sobre si era cierto que había retomado esa relación, Prandi respondió de manera breve: “Salí en el 2020”, dejando en claro que ese vínculo correspondía al pasado.
El momento más llamativo de la entrevista ocurrió cuando Prandi todavía estaba hablando con el cronista. En ese instante, Emanuel Ortega apareció en la radio, ya que él mismo había sido quien la había llevado hasta allí.
El cronista anunció la presencia del cantante y Prandi cerró la situación con una frase que pareció ponerle punto final a las especulaciones: “Ay, chicos. Vivo con Emanuel y me acaba de dejar en la radio. Gracias”.