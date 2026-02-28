Secciones
EspectáculosFamosos

Julieta Prandi reclamó a la Justicia que su ex marido lleva años sin pagar la cuota alimentaria

Tras seis meses del fallo en el que Claudio Contardi fue condenado a 19 años de cárcel, Prandi volvió a hacer eco de la batalla legal que afronta.

El fuerte reclamo de Juleita Prandi contra la Justicia argentina. El fuerte reclamo de Juleita Prandi contra la Justicia argentina. (Foto: web)
Hace 1 Hs

Julieta Prandi hizo pública la lucha por la manutención de sus hijos que sostiene hace largo plazo. A través de sus redes sociales, la modelo arremetió contra la Justicia así como su ex marido, exigiendo el pago de la obligación alimentaria que, a pesar de estar fijada judicialmente, lleva cuatro años sin ser cumplida.

Femicidio en Santiago del Estero: Karina La Princesita difundió la imagen del acusado y pidió justicia por Thania

Femicidio en Santiago del Estero: Karina La Princesita difundió la imagen del acusado y pidió justicia por Thania

Tras seis meses de la condena de su ex marido, Claudio Contardi —quien recibió una pena de 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal y daño psicológico—, la conductora recurrió a su cuenta de X para visibilizar la falta de respuestas judiciales. Prandi advirtió que, desde la separación en 2019, se encuentra sosteniendo sola el hogar y los gastos de sus hijos, Mateo y Rocco.

Un reclamo de larga data

En un posteo cargado de ironía y hartazgo, Julieta escribió: "Hoy me desperté con ganas de charlar con el Juzgado Número 2 de San Isidro. ¿Sería mucha molestia que, después de reclamar alimentos durante cuatro años, finalmente tomen las medidas correspondientes para que mis hijos reciban su cuota?".

La modelo precisó que el expediente por alimentos fue iniciado formalmente el 29 de marzo de 2022, pero que el incumplimiento económico de Contardi es una constante que precede incluso a esa fecha. "Vengo haciéndome cargo de todo desde siempre. No es justo que una madre sostenga todo de por vida", sentenció, arrobando a las autoridades judiciales.

El fallo de la Justicia 

Cabe recordar que la situación judicial de Contardi es sumamente compleja. En agosto de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Campana lo halló culpable de abusos cometidos entre 2015 y 2018. El fallo de 24 páginas detalló un plan sistemático para "socavar" la personalidad de Prandi, aislándola de su entorno y controlando sus comunicaciones bajo una falsa premisa de "protección".

Pese a que el empresario se encuentra detenido, la lucha de la modelo se traslada ahora al plano civil. El posteo, que alcanzó rápidamente las 250.000 visualizaciones, generó una ola de solidaridad de miles de mujeres que atraviesan situaciones similares de abandono económico parental, poniendo nuevamente el foco en la lentitud de los juzgados de familia.

Temas Julieta PrandiClaudio Contardi
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
1

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen
2

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
3

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
4

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
5

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil
6

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Más Noticias
Las alertas meteorológicas por vientos y tormentas avanzarán hacia principios de la semana

Las alertas meteorológicas por vientos y tormentas avanzarán hacia principios de la semana

Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

Comentarios