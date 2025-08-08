El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

“¿Estuvieron alguna vez frente a una persona ultrajada y rota? Esa es la persona que yo conocí. Era como acercarse a un perrito, acariciarlo y que agachara la cabeza. Eso es sinónimo de hostigamiento, violencia física, emocional y psicológica”, declaró Emanuel Ortega, el músico e hijo del ex gobernador Ramón Ortega y actual pareja de Julieta Prandi en el juicio contra Claudio Contardi, el ex marido de la conductora, a quien denunció por abuso sexual con acceso carnal agravado, violencia de género y maltrato psicológico. Hoy se escucharán los alegatos de las partes, pero no se confirmó si se dictará la sentencia.
La segunda jornada del debate estuvo cargada de tensión. Mientras se desarrollaba la audiencia, el tribunal decidió suspenderla porque se había detectado una fuga de gas en la sede judicial. Resuelto el inconveniente, el abogado Javier Baños, integrante del equipo de querellantes, fracasó en su intento de que se dictara la prisión preventiva en contra del acusado. “Existe la posibilidad de que mañana (por hoy) no se presente”, aseguró el profesional, que también pidió medidas de protección para la denunciante y sus hijos. Los jueces decidieron rechazar ambos planteos.
Ayer declararon varios testigos, pero se destacó el de Ortega que está junto a Prandi desde hace cinco años. “Ella vivía junto a sus dos hijos en un departamento de dos ambientes, pese a que era dueña de dos viviendas. ¿Qué clase de hombre permite que la madre de sus hijos y sus hijos se queden en la calle? Él habitaba una de las casas que era de ella y alquilaba la otra, percibiendo todas las ganancias sin darle nada a Julieta”, destacó.
“Claudio no debería gozar de las libertades de cualquier ser humano. Da vergüenza ajena”. Aseguró que el mayor no quería tener contacto con su padre y que el menor, con el tiempo, comenzó a expresar su rechazo: “Hasta que pudo empezar a hablar y decir que no quería volver más a la casa de esta persona”.
Según publicó el diario “La Nación”, el músico calificó a Contardi como “un monstruo, un criminal. Se mueve en aguas siniestras”. También habló de cómo fueron los primeros tiempos de su relación con Prandi. “Estaba violada en todos los aspectos. Tuve que mostrarle de a poco quién era yo para que bajara la guardia. Tenía fantasmas, terror. Eso no se lo vi en los ojos a nadie jamás. No podíamos tener relaciones sexuales, nada podía hacer con normalidad ella”, declaró.
Ortega también dijo que su pareja sería incapaz de realizar una denuncia falsa. “Es la persona más honesta e íntegra que conozco. Honestidad espiritual es lo que la caracteriza. Jamás se sometería a esta revictimización si fuese mentira”, declaró. El hijo del ex gobernador sorprendió al informar que Contardi podría haber realizado prácticas esotéricas. “Vi animales decapitados en la casa; vi yo, no me lo contó nadie”, señaló.
El cierre de su declaración fue categórico. “Esta persona necesita que le llegue su día de justicia. Si llega a salir caminando, pido garantías de seguridad para mi pareja. De este individuo sospecho lo peor. Es capaz de hacer cualquier cosa”, concluyó.
Qué dijeron los otros testigos
- Ángel Orlando Peloso (jefe de seguridad del country donde vivía la pareja): Aseguró que nunca vio nada raro en los controles de ingreso, que incluían revisión de baúles y registro de visitas. Aunque su relato no aportó elementos sobre los hechos denunciados, sí dejó en evidencia el nivel de control que existía en el entorno residencial. Según lo publicado por el diario “La Nación”, también señaló que no observó nada extraño en la relación entre ambos.
- Verónica Maciel (amiga de Julieta Prandi): relató cómo fue la transformación de la actriz por los episodios que había vivido. “’Quédate tranquila, voy a estar bien’, me dijo una vez. Tiempo después, me enteré de lo que había vivido. Lo contaba con mucha vergüenza y angustia. Estaba desesperada. No tenía plata para pagar medicación para su hijo que tenía neumonía. No tenía comida en la heladera por lo que le ofrecí dinero”, declaró. “Sabía que lo había denunciado y ella jamás podría haber mentido”, añadió.
- Flavia Crupit (psicóloga de Prandi desde hace tres años): “Brindó un testimonio técnico y contundente. Describió a su paciente como comprometida con el tratamiento y detalló que llegó a su consulta muy frágil, con crisis de ansiedad, pesadillas, náuseas, arcadas y problemas respiratorios”, publicó “La Nación”. “Nunca advertí signos de mendacidad y que hay cosas que no se pueden inventar, detalles y situaciones que incluso a ella la estremecían”, destacó. “Ella fue fue objeto de un proceso de sometimiento y que sólo sus intereses sexuales y económicos”, añadió.
- Paola Rojas (niñera de los hijos de la pareja): Dijo haberla visto muchas veces ingresando a su domicilio llorando y que, aunque no tenía confianza para preguntarle, la abrazaba. Relató que Prandi le contó que pedía medicamentos para sus hijos y que el padre se los negaba, además de haberla amenazado por recibir flores.
- Bárbara Tomasicci (psicóloga forense): Señaló que Prandi presentó momentos de mucha angustia, su relato espontáneo fue consistente, sin fisuras ni contradicciones. La profesional, según publicó “La Nación”, advirtió indicadores de abuso y violencia de género, y explicó que cuando una víctima está sometida sistemáticamente a situaciones traumáticas, desarrolla mecanismos defensivos como la sobreadaptación y la disociación.