El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

“¿Estuvieron alguna vez frente a una persona ultrajada y rota? Esa es la persona que yo conocí. Era como acercarse a un perrito, acariciarlo y que agachara la cabeza. Eso es sinónimo de hostigamiento, violencia física, emocional y psicológica”, declaró Emanuel Ortega, el músico e hijo del ex gobernador Ramón Ortega y actual pareja de Julieta Prandi en el juicio contra Claudio Contardi, el ex marido de la conductora, a quien denunció por abuso sexual con acceso carnal agravado, violencia de género y maltrato psicológico. Hoy se escucharán los alegatos de las partes, pero no se confirmó si se dictará la sentencia.