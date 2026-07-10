Aníbal Pachano rompió el silencio sobre su enfermedad: "El cáncer se disparó"

Aníbal Pachano, reconocido bailarín, coreógrafo y una de las figuras más recordadas de ShowMatch, habló con total sinceridad sobre el difícil momento de salud que atraviesa. En una entrevista con Caras Glam, contó por primera vez cómo fue el avance del cáncer de pulmón que padece y cómo debió enfrentar una nueva etapa de tratamientos tras la aparición de metástasis.