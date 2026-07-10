Aníbal Pachano rompió el silencio sobre su enfermedad: "El cáncer se disparó"
Pese a las dificultades, el artista continúa con su tratamiento y eligió compartir públicamente su experiencia con el objetivo de visibilizar la importancia de los controles médicos y transmitir un mensaje de fortaleza frente a una enfermedad que, según sus propias palabras, sigue enfrentando día a día.
Aníbal Pachano, reconocido bailarín, coreógrafo y una de las figuras más recordadas de ShowMatch, habló con total sinceridad sobre el difícil momento de salud que atraviesa. En una entrevista con Caras Glam, contó por primera vez cómo fue el avance del cáncer de pulmón que padece y cómo debió enfrentar una nueva etapa de tratamientos tras la aparición de metástasis.
El artista explicó que la enfermedad se extendió a distintas partes de su cuerpo, entre ellas el cerebro, el hígado y una glándula suprarrenal, lo que obligó a los médicos a intervenir rápidamente.
Pachano contó cómo descubrieron el avance de la enfermedad
Durante la entrevista, el coreógrafo recordó que todo comenzó a mediados del año pasado, cuando los estudios detectaron una complicación inesperada.
"Estoy en una etapa de tratamiento porque tuve un disparo el año pasado en junio, mayo empieza un proceso de operación porque el cáncer se dispara a una glándula que se llama suprarrenal derecha", expresó.
Según relató, el hallazgo se produjo luego de un accidente doméstico que terminó siendo determinante para conocer el verdadero estado de su salud.
"Me doy cuenta en la realidad porque me caí en la calle, me golpeo. Entonces, siempre si me pasa algo, tengo que ir a Fleni, bueno, me empiezan a hacer todos los estudios ahí", recordó.
A partir de esos controles, los especialistas decidieron derivarlo para una intervención quirúrgica.
La operación y una nueva noticia que cambió el panorama
Pachano contó que fue atendido por un equipo médico especializado y destacó la rapidez con la que actuaron.
"Me mandan a Favaloro con el Dr. Barros Schelotto y la verdad que me operan así en velocidad y salió espléndido", señaló.
Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Durante un control realizado semanas después de la cirugía, recibió un nuevo diagnóstico que marcó un cambio en el tratamiento.
"Al mes, cuando hago el estudio para saber que esté todo bien, me dicen que se disparó al hígado", reveló.
El impacto emocional del diagnóstico
Aunque aseguró que intenta afrontar el proceso con serenidad y confianza en los médicos, Pachano reconoció que esta nueva etapa fue especialmente difícil desde el punto de vista emocional.
"Esa vuelta sí me agarró un poquito de chucho manucho", confesó al referirse al temor que sintió al conocer el avance de la enfermedad.
Pese a las dificultades, el artista continúa con su tratamiento y eligió compartir públicamente su experiencia con el objetivo de visibilizar la importancia de los controles médicos y transmitir un mensaje de fortaleza frente a una enfermedad que, según sus propias palabras, sigue enfrentando día a día.