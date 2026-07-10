Masa de avena para tacos: la receta saludable con tan solo dos ingredientes

Existen muchas maneras de preparar masa para tacos, algunas versiones llevan harina de trigo, lo que le da la consistencia perfecta para tacos, burritos o wraps, siendo muy maleable y sencilla de preparar y otras llevan harina de maíz, que es la preparación auténtica mexicana que al igual que la primera, es muy sencilla de elaborar. Sin embargo, muchas de ellas tienen un alto contenido de carbohidratos refinados que pueden provocar picos de glucosa y disminuir la saciedad.