Masa de avena para tacos: la receta saludable con tan solo dos ingredientes

Resumen para apurados
- Se difundió una receta de masa de tacos de avena de preparación rápida para brindar una opción saludable y de alta saciedad frente a las harinas refinadas.
- Frente a las harinas tradicionales que elevan la glucosa, esta alternativa utiliza harina de avena y agua, logrando una masa flexible y nutritiva en pocos pasos.
- Esta opción facilita la incorporación de hábitos saludables en la dieta diaria, permitiendo adaptar un clásico gastronómico a diversas combinaciones dulces o saladas.
Una receta milenaria sobrevivió los tiempos, los azotes culturales y el resto de vicisitudes que puedan presentarse durante tantos años y esos son los tacos. Traídos de las civilizaciones prehispánicas, se caracterizan por su versatilidad, practicidad por ser la base de infinitas combinaciones, además de poder integrarse fácilmente en recetas saludables.
Existen muchas maneras de preparar masa para tacos, algunas versiones llevan harina de trigo, lo que le da la consistencia perfecta para tacos, burritos o wraps, siendo muy maleable y sencilla de preparar y otras llevan harina de maíz, que es la preparación auténtica mexicana que al igual que la primera, es muy sencilla de elaborar. Sin embargo, muchas de ellas tienen un alto contenido de carbohidratos refinados que pueden provocar picos de glucosa y disminuir la saciedad.
Por qué preparar masa de tacos de avena
Frente a las alternativas tradicionales de harinas refinadas, la avena surge como una respuesta inteligente y beneficiosa para el organismo. Al ser un cereal rico en fibra soluble, colabora de forma directa en la regulación de los niveles de colesterol y estabiliza el azúcar en la sangre, previniendo los bruscos picos de glucosa.
Además, este tipo de masa ofrece un índice de saciedad más alto. Al digerirse de manera lenta, prolonga la sensación de plenitud, lo que la convierte en una aliada ideal para quienes buscan controlar el peso o simplemente incorporar hábitos más limpios en su alimentación diaria, sin perder la textura flexible indispensable para un buen taco.
Cómo preparar masa para tacos de avena
Ingredientes
Para preparar esta receta de dificultad baja, que rinde aproximadamente 12 porciones y demanda solo 30 minutos, vas a necesitar:
- 2 tazas de harina de avena
- 1 cucharada de polvo de hornear
- ½ taza de agua a temperatura ambiente
- 1 pizca de sal
1. Colocar en un bowl las dos tazas de harina de avena, la cucharada de polvo de hornear, la pizca de sal y la media taza de agua a temperatura ambiente.
2. Mezclar e integrar bien todos los elementos hasta obtener una masa compacta, suave y completamente homogénea.
3. Dividir la preparación y armar pequeñas bolitas de masa.
4. Estirar cada bolita con la ayuda de un uslero (palo de amasar) hasta lograr que queden bien finas, cuidando de mantenerlas tapadas con un paño limpio durante el proceso para evitar que la masa se reseque.
5. Colocar la tortilla sobre una plancha o sartén previamente calentada a fuego medio.
6. Cocinar hasta notar que la masa cambia rápidamente de color y se infla desde las orillas; en ese instante, dar la vuelta para que complete el mismo efecto del otro lado.
7. Retirar del fuego y almacenar inmediatamente dentro de una servilleta de tela para resguardar su temperatura y suavidad.
El verdadero secreto de estas tortillas de avena radica en su capacidad para adaptarse a cualquier momento del día, ya sea durante el desayuno, el almuerzo o la cena. Podés disfrutarlas al instante inclinándote por combinaciones dulces con mermeladas, miel y frutas frescas, o convertirlas en un plato salado junto a ingredientes clásicos como palta, quesos o huevos revueltos.