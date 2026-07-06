Política

Jaldo ironiza sobre las listas colectoras y pide explicaciones a los libertarios

“Escuchábamos a La Libertad Avanza quejarse de los acoples en Tucumán; qué diferencia hay”, dijo entre risas. Legisladores opositores y peronistas se expresaron sobre la idea de Milei.

DEBATE EN EL CONGRESO. La Nación impulsa la eliminación de las PASO con un argumento de achicar el gasto y podría habilitar las colectoras. LA GACETA / FOTO DE archivo
DEBATE EN EL CONGRESO. La Nación impulsa la eliminación de las PASO con un argumento de achicar el gasto y podría habilitar las colectoras. LA GACETA / FOTO DE archivo
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo criticó hoy a La Libertad Avanza por la posible habilitación de listas colectoras nacionales, señalando contradicciones en su discurso.
  • El debate surge por el proyecto del gobierno de Milei para eliminar las PASO y habilitar colectoras, un sistema similar a los acoples que los libertarios criticaban en Tucumán.
  • Este cruce expone la tensión política por las reformas electorales y anticipa un duro debate en el Congreso sobre las reglas que regirán los próximos comicios en el país.
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