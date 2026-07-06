Jaldo ironiza sobre las listas colectoras y pide explicaciones a los libertarios

Resumen para apurados
- El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo criticó hoy a La Libertad Avanza por la posible habilitación de listas colectoras nacionales, señalando contradicciones en su discurso.
- El debate surge por el proyecto del gobierno de Milei para eliminar las PASO y habilitar colectoras, un sistema similar a los acoples que los libertarios criticaban en Tucumán.
- Este cruce expone la tensión política por las reformas electorales y anticipa un duro debate en el Congreso sobre las reglas que regirán los próximos comicios en el país.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium