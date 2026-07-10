Cuándo son los próximos feriados en Argentina y qué pasa con Tucumán

En noviembre la situación de octubre se repetirá. El feriado del Día de la Soberanía Nacional será el lunes 23, por lo que se anexará al fin de semana. Por último, diciembre tendrá algunos días especiales. El lunes 7 será día no laborable con fines turísticos para unir el fin de semana al martes 8, feriado por el Día de la Inmaculada Concepción. El viernes 25 también será feriado por Navidad y caerá día viernes por lo que habrá un último fin de semana de tres días.