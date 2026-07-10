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Cuándo son los próximos feriados en Argentina y qué pasa con Tucumán

Con la entrada en el segundo semestre, Argentina empieza a transitar la parte del año con menos feriados.

Cuándo son los próximos feriados en Argentina y qué pasa con Tucumán
Foto: 123RF
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El calendario nacional de Argentina para el segundo semestre de 2026 detalla los próximos feriados del país, incluyendo un asueto exclusivo en Tucumán el 24 de septiembre.
  • Luego de julio, el año ofrece menos feriados nacionales. Se destacan fines de semana largos en agosto, octubre, noviembre y diciembre, además del día clave provincial en Tucumán.
  • Estos descansos permitirán planificar el turismo interno y la actividad comercial. En Tucumán, el feriado local abre la opción de estructurar un fin de semana de cuatro días.
Resumen generado con IA

El fin de semana extra largo de julio recién va por la mitad, pero en los planes de las familias ya aparecen las ideas que requieren otros plazos. El calendario nacional tiene designados los feriados de todo el año desde fines de 2025, por lo que es posible saber cuándo serán los próximos. Pero en Tucumán habrá un caso particular.

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Ya transitando los primeros días del segundo semestre de 2026, es importante contar cuántos feriados quedan disponibles en el cronograma anual. En agosto habrá un solo feriado nacional; en septiembre, ninguno; en octubre y noviembre, uno más en cada mes; en diciembre, dos feriados y un día no laborable.

¿Cuándo son los próximos feriados de 2026?

Julio quemó temprano su feriado, pero con algunos extras por el fin de semana de cuatro días. Argentina no volverá a tener días no laborables con fines turísticos sino hasta diciembre. En agosto, el único feriado será el del lunes 17, día que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, fallecido en Francia a los 72 años en 1850.

El calendario nacional no tiene ninguna fecha general agendada para septiembre. En cambio, la comunidad judía vivirá su Año Nuevo el sábado 12 y domingo 13 y el Día del Perdón el lunes 21. Seguirá el feriado de octubre para ir acercándose al fin de año. Habrá un fin de semana de tres días por el Día de la Diversidad Cultural, que será el lunes 12.

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En noviembre la situación de octubre se repetirá. El feriado del Día de la Soberanía Nacional será el lunes 23, por lo que se anexará al fin de semana. Por último, diciembre tendrá algunos días especiales. El lunes 7 será día no laborable con fines turísticos para unir el fin de semana al martes 8, feriado por el Día de la Inmaculada Concepción. El viernes 25 también será feriado por Navidad y caerá día viernes por lo que habrá un último fin de semana de tres días.

El feriado que solo Tucumán disfrutará

En septiembre no hay fechas nacionales en el calendario, pero la provincia de Tucumán tiene su propia efemérides por la Batalla de Tucumán. Este año, el 24 de septiembre coincidirá con un jueves. Por ley provincial, este es un día feriado. Aunque el comercio y la administración pública suelen no prestar actividad, dependerá de cada empleador –excepto en el caso del Estado– decidir si atender o no. Por otra parte, quedará a criterio de cada empleado pedir un día más –el viernes– para formar su propio fin de semana extendido.

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