Un jubilado alquiló su casa para que funcionara un prostíbulo y evitó el juicio con una indemnización
Un jubilado de Neuquén evitó el juicio oral tras ser acusado de facilitar la explotación sexual al alquilar su vivienda. Acordó pagar $4 millones a una de las víctimas y, una vez cumplido, quedará sobreseído en la causa.
Un hombre cercano a los 70 años logró cerrar una causa judicial en Neuquén tras ser acusado de facilitar la explotación sexual en una vivienda de su propiedad. La resolución llegó luego de que aceptara abonar una indemnización económica, lo que le permitirá evitar el juicio oral y una eventual condena.
La investigación determinó que el imputado había alquilado durante varios años una casa ubicada en la capital provincial, donde funcionaba un prostíbulo. Según la acusación, el propietario no solo conocía la actividad que allí se desarrollaba, sino que además obtenía un rédito económico.
Un acuerdo que frenó el proceso judicial
El expediente avanzó durante más de una década en el ámbito federal hasta que, en la etapa final, las partes optaron por una salida alternativa. Con la intervención de organismos de asistencia, una de las víctimas se presentó como querellante y participó de las negociaciones.
Finalmente, se alcanzó un acuerdo de reparación integral que fue aceptado por la mujer y respaldado por el Ministerio Público Fiscal. La propuesta incluyó el pago de 4 millones de pesos en una única cuota como compensación.
El tribunal interviniente homologó el entendimiento y dejó establecido que, una vez cumplida la obligación económica, el acusado quedará desligado definitivamente de la causa.
Factores clave en la resolución
Entre los elementos considerados para validar el acuerdo, se destacó el estado de salud del imputado, quien padece una enfermedad grave y fue sometido a diversas intervenciones quirúrgicas. Esta situación fue evaluada como un impedimento para avanzar hacia un juicio oral.
Cabe señalar que el acuerdo solo involucra a una de las víctimas identificadas en la investigación. Otras personas no pudieron ser ubicadas o decidieron no continuar con acciones legales.
Un caso en el marco de la lucha contra la trata
La causa forma parte de una serie de investigaciones impulsadas en la provincia de Neuquén en torno a redes de explotación sexual. En distintos operativos realizados en los últimos años, las fuerzas de seguridad detectaron inmuebles utilizados con fines similares, en el marco de políticas orientadas a combatir la trata de personas.