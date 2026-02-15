Secciones
El dueño de Manaos habló sobre la indemnización de más de $800 millones a un exvendedor

“No sé qué cuenta hacen para llegar a esas cifras”, dijo.

Hace 1 Hs

La polémica por la indemnización millonaria contra el fabricante de Manaos sumó un nuevo capítulo. Orlando Canido, fundador y principal dueño de Refres Now S.A., cuestionó el fallo que obligó a la empresa a pagar más de $807 millones a un exvendedor que trabajó entre 2013 y 2022.

“No sé qué cuenta hacen para llegar a esas cifras”, afirmó el empresario, en referencia al cálculo judicial que en primera instancia había fijado una indemnización de $1.463 millones y que luego fue reducida por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza.

De $1.463 millones a $807 millones

El conflicto se originó en la provincia de Mendoza, donde un extrabajador que se desempeñó como distribuidor en Mendoza, San Juan y La Pampa denunció despido sin causa, irregularidades en la registración laboral y maniobras de evasión previsional.

La Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael falló inicialmente a favor del demandante por $1.463 millones. Tras la apelación de la empresa, la Corte mendocina redujo el monto a $807 millones (unos U$S500.000 al tipo de cambio actual), discriminados en: $223 millones en concepto de indemnización; $584 millones por intereses.

El tribunal mantuvo la condena por despido y relación laboral encubierta, pero modificó el cálculo de los intereses aplicando la tasa de préstamos de libre destino del Banco Nación.

La respuesta de Orlando Canido

En diálogo con Infobae, Canido aseguró que el tema “está en manos de un estudio jurídico” y reiteró que el fallo le resulta “insólito y absolutamente fuera de contexto”.

Según el empresario, el trabajador habría prestado servicios durante “seis o siete años” y cuestionó la magnitud del monto reconocido por la Justicia.

Si bien afirmó respetar los derechos laborales, sostuvo que la legislación debería revisar el esquema indemnizatorio y la discrecionalidad judicial en la actualización de montos.

