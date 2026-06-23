Tarjeta de crédito: cómo pagar los consumos en dólares y evitar impuestos adicionales

Diferencia entre pagar en pesos o en dólares

La brecha entre ambos mecanismos de cancelación se explica por la aplicación de percepciones sobre los pagos en pesos. Cuando el saldo en moneda extranjera se cancela en moneda local, el banco convierte el consumo al tipo de cambio oficial y añade los recargos impositivos correspondientes. Por el contrario, si el usuario dispone de divisas en su cuenta bancaria y cancela directamente el saldo en esa misma moneda, evita los recargos adicionales asociados a la conversión cambiaria.