Tarjeta de crédito: cómo pagar los consumos en dólares y evitar impuestos adicionales

Resumen para apurados
- Usuarios de tarjetas en Argentina pueden pagar consumos en dólares directamente con sus divisas antes del vencimiento para evitar impuestos y recargos cambiarios.
- El método requiere frenar el débito automático (Stop Debit), depositar los dólares en la cuenta y realizar el pago manual en home banking para omitir la conversión a pesos.
- Esta opción optimiza las finanzas personales frente a la presión fiscal. Quienes paguen en pesos podrán reclamar la devolución de percepciones ante el nuevo organismo ARCA.
Las compras en el exterior, las plataformas digitales internacionales y los servicios turísticos fuera de Argentina generan dudas constantes sobre la liquidación de los consumos con tarjeta de crédito. A pesar de los cambios en el esquema cambiario durante los últimos períodos, las operaciones en moneda extranjera conservan un tratamiento específico al cancelar el resumen.
Frecuentemente, los usuarios abonan el total del resumen sin analizar el detalle de los cargos en dólares y en pesos, lo cual genera diferencias en el monto final abonado. Existe una modalidad que permite cancelar los consumos en moneda extranjera sin recargos adicionales, siempre que se cumplan ciertas condiciones operativas dentro del sistema bancario.
Diferencia entre pagar en pesos o en dólares
La brecha entre ambos mecanismos de cancelación se explica por la aplicación de percepciones sobre los pagos en pesos. Cuando el saldo en moneda extranjera se cancela en moneda local, el banco convierte el consumo al tipo de cambio oficial y añade los recargos impositivos correspondientes. Por el contrario, si el usuario dispone de divisas en su cuenta bancaria y cancela directamente el saldo en esa misma moneda, evita los recargos adicionales asociados a la conversión cambiaria.
A modo de ejemplo, un consumo acumulado de u$s1.000 presenta dos alternativas de liquidación. Si se abona en pesos, se toma como referencia el tipo de cambio oficial más las percepciones vigentes; bajo un tipo de cambio oficial de $1.430, el monto base en pesos se ubica en $1.430.000, cifra a la que luego se suman las cargas impositivas.
En cambio, si ese mismo consumo se cancela directamente en dólares, el usuario utiliza u$s1.000 provenientes de su caja de ahorros en moneda extranjera. Este procedimiento directo elimina la necesidad de realizar conversiones a pesos y prescinde por completo de la aplicación de percepciones sobre el pago efectuado.
Cómo evitar el débito en pesos paso a paso
Freno al débito automático ("Stop Debit")
Si la tarjeta se debita automáticamente, se debe solicitar la suspensión del cobro antes del vencimiento mediante el home banking o atención telefónica. Esto evita que el sistema cobre todo en pesos de forma automática y permite abonar cada moneda por separado.
Fondos en moneda extranjera
Es necesario contar con los dólares en la caja de ahorro antes del vencimiento. Estos fondos pueden originarse por compras en el mercado oficial, transferencias desde otras cuentas o ahorros previos. La acreditación a término resulta clave para que el sistema procese el pago de manera correcta.
Pago directo del saldo
Con los fondos disponibles, se ingresa al home banking para seleccionar la opción de pago en dólares, imputando el dinero directamente a ese saldo. Esta acción cancela el consumo en moneda extranjera y elimina tanto la conversión a pesos como el cobro de recargos e impuestos adicionales.
¿Qué hacer si ya pagaste la tarjeta?
Cuando los consumos en dólares se cancelan en pesos con recargos, esos montos se pueden computar en la declaración fiscal del contribuyente o utilizar como crédito impositivo. El tratamiento de estas percepciones se gestiona ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, entidad que administra los mecanismos de devolución o compensación según la situación fiscal de cada persona.
El proceso de recuperación depende exclusivamente del encuadre tributario del usuario y de la presentación de la documentación correspondiente dentro del sistema fiscal vigente. De esta forma, quienes efectúan el pago en moneda local conservan la posibilidad de recuperar los adelantos impositivos en el período fiscal correspondiente.