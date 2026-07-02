Avanzan contactos para conseguir gas para las industrias

¿Qué puede pasar? Hoy habrá otro encuentro entre funcionarios provinciales y referentes de las industrias afectadas. Según pudo establecer LA GACETA existe la posibilidad de disponer una nueva ventana para este mes con el fin de que algunas empresas provean de gas a las industrias. Y aquí está el punto de debate mayor: el precio. Sucede que los industriales no quieren pagar más de U$S 9 el millón de BTU, cuando en el mercado se pide hasta U$S 27. Para la continuidad de las zafras se requieren entre 600.000 y 800.000 metros cúbicos del fluido. Y allí surge otra alternativa: que las generadoras hidroeléctricas ofrezcan parte de su existente para que la actividad productiva no se paralice. Todo eso será puesto en la mesa de negociación.