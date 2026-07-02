Avanzan contactos para conseguir gas para las industrias

¿Qué es lo que dificulta el acceso al gas por parte de la industria? La decisión de la Secretaría de Energía de la Nación de aplicar “rampa 0” o una reducción a cero del consumo del fluido ha causado una profunda preocupación no sólo entre los afectados directos, sino también dentro de la Casa de Gobierno. Los principales referentes del sector privado estuvieron ayer reunidos con el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, con el fin de agilizar las tratativas para conseguir gas y evitar una paralización de las actividades en plena ola polar.
Todo parece indicar que el principal inconveniente en que se encuentran las partes pasa por el precio que se pide para acceder al fluido. Abad mantuvo una serie de conversaciones telefónicas con la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti, a quien planteó la urgencia que se requiere para encontrar alguna vía de solución que evite un escenario problemático no sólo para la producción, sino también para los miles de trabajadores que se desempeñan en las actividades citrícolas, azucareras, textiles y manufactureras, entre otras.
“En atención a las bajas temperaturas y a la disminución proyectada para los próximos días, así como la necesidad de preservar el abastecimiento de la Demanda Prioritaria -en particular hogares, hospitales y escuelas- conforme las prescripciones normativas vigentes”, la distribuidora Naturgy comunicó el martes pasado que existe una orden federal para restringir el consumo en las plantas fabriles. La mayor inquietud de los administradores de las compañías privadas es que aquella comunicación fue formulada hasta nuevo aviso y no por 48 o 72 horas, como solía ser en otras oportunidades.
Ante este escenario, el gobernador Osvaldo Jaldo expresó su preocupación por una paralización de la industria en Tucumán, especialmente en los sectores citrícola y azucarero, debido al recorte en el abastecimiento energético.
“Pensemos no solo en los propietarios, sino en los más de 80.000 trabajadores que van a tener que parar también en la provincia, si a la industria citrícola y a la zafra azucarera le cortamos el gas. Es gravísimo”, expresó ante la prensa. En ese sentido, señaló que el Gobierno “viene realizando gestiones ante la Nación y trabajando de manera articulada con los empresarios para sostener la actividad económica”. Asimismo, explicó que la prioridad en el esquema de abastecimiento de gas está orientada a los servicios esenciales, al tiempo que advirtió sobre la presión existente sobre el sistema. “La prioridad son los hogares, las escuelas y los hospitales”, indicó.
Frente a las advertencias del mercado por una reducción de los volúmenes y de los empresarios, Jaldo admitió que la situación es crítica por la escasa disponibilidad de gas en el país. “Es difícil la tarea porque todo el gas en la Argentina está vendido y comprometido”, afirmó. El gobernador subrayó la necesidad de sostener el abastecimiento para evitar un freno en la producción, que ya se encuentra afectada por factores climáticos y retrasos en las cosechas. “Venimos de una zafra atrasada por las lluvias. Si se suma otro parate por falta de gas o combustibles, la situación se agrava aún más”, añadió.
“El Gobierno nacional, desde algún sector, tendrá que sacar gas y hacerle parte a la provincia de Tucumán para que nuestras industrias, fundamentalmente, no se paren en esta época”, concluyó.
¿Qué puede pasar? Hoy habrá otro encuentro entre funcionarios provinciales y referentes de las industrias afectadas. Según pudo establecer LA GACETA existe la posibilidad de disponer una nueva ventana para este mes con el fin de que algunas empresas provean de gas a las industrias. Y aquí está el punto de debate mayor: el precio. Sucede que los industriales no quieren pagar más de U$S 9 el millón de BTU, cuando en el mercado se pide hasta U$S 27. Para la continuidad de las zafras se requieren entre 600.000 y 800.000 metros cúbicos del fluido. Y allí surge otra alternativa: que las generadoras hidroeléctricas ofrezcan parte de su existente para que la actividad productiva no se paralice. Todo eso será puesto en la mesa de negociación.
Aumento en el bioetanol: el precio mínimo fue fijado en $ 1.043,61
La Secretaría de Energía de la Nación fijó en $ 1.043,615 por litro el nuevo precio mínimo de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar destinado a su mezcla obligatoria con nafta. Este monto regirá para las operaciones correspondientes a julio y permanecerá vigente hasta que sea reemplazado por una nueva resolución. Este nuevo valor representa un incremento de casi un 2% respeto de los $1.023,152 de junio. Ese precio fijado constituye el valor mínimo al que deberán realizarse las operaciones de comercialización del bioetanol de caña de azúcar en el mercado interno para su incorporación obligatoria a las naftas.