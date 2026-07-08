Eliminar impuestos distorsivos puede llevar más de 10 años

Audacia y creatividad

A la austeridad en la administración del gasto hay que sumarle audacia y creatividad en la reforma tributaria. Mejorando la recaudación de los buenos impuestos se puede avanzar más rápido en la eliminación de los malos impuestos. En este aspecto, Giordano considera que en los tributos que gravan las ventas se da el caso más importante e ilustrativo. “Es una aberración que, por un mismo hecho imponible, el contribuyente esté obligado a pagar tres tributos: IVA, Ingresos Brutos y tasa municipal. Avanzar hacia un esquema tipo “Súper IVA” permitiría recaudar lo mismo con un impuesto más neutral, transparente y fácil de controlar”, expresa. Y acota: “un IVA bien diseñado ayuda a reducir la evasión, simplificar la administración y evitar daños sobre la competitividad”. Bajo la misma lógica, se podrían eliminar rápidamente los derechos de exportación sin pérdidas de ingresos, cobrando mejor Ganancias y Bienes Personales.