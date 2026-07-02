Seguridad

Un motociclista de 19 años murió en Bella Vista tras chocar contra una camioneta estacionada

El joven falleció en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas. Dos mujeres de 20 años que viajaban con él resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

TRAGEDIA EN BELLA VISTA. Un motociclista de 19 años murió tras chocar contra una camioneta estacionada.
TRAGEDIA EN BELLA VISTA. Un motociclista de 19 años murió tras chocar contra una camioneta estacionada. FOTO/GENTILEZA DE LEONARDO RODRÍGUEZ
Hace 20 Min

Un joven de 19 años murió este jueves en Bella Vista luego de protagonizar un violento accidente de tránsito al chocar con la motocicleta que conducía contra una camioneta que se encontraba estacionada.

El siniestro ocurrió por causas que aún son materia de investigación. A raíz del fuerte impacto, el motociclista sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció en el lugar.

Accidentes y tragedias en el tránsito

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el joven viajaba acompañado por dos mujeres de 20 años, quienes también resultaron heridas durante la colisión.

Ambas fueron asistidas en el lugar por los servicios de emergencia y luego trasladadas al hospital de Bella Vista para recibir atención médica.

Según el parte preliminar, una de las jóvenes fue diagnosticada con una fractura de cadera, mientras que la otra sufrió politraumatismos.

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