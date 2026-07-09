Georgina Barbarossa cayó en una broma con doble sentido y estalló de risa: "Entramos como un caballo"

Georgina Barbarossa protagonizó uno de los momentos televisivos más comentados del día al caer en una clásica broma de doble sentido durante una emisión en vivo de A la Barbarossa, por Telefe. La situación ocurrió mientras entrevistaba al cardiólogo Fernando Cichero sobre los riesgos que pueden representar para la salud las emociones intensas que generan los partidos de la Selección Argentina, en un contexto de tensión futbolística tras la remontada frente a Egipto en el Mundial 2026.