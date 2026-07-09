Georgina Barbarossa cayó en una broma con doble sentido y estalló de risa: "Entramos como un caballo"

Resumen para apurados
- La conductora Georgina Barbarossa cayó en una broma de doble sentido en vivo por Telefe, tras leer la falsa consulta médica de un televidente sobre salud cardíaca.
- Durante una entrevista con un cardiólogo, la locutora leyó una consulta que mencionaba el falso fármaco "tentramitrozon", un clásico chiste de doble sentido en la TV local.
- El divertido blooper se viralizó rápido en redes sociales y fue catalogado por Telefe como el momento del día, sumándose al historial de clásicos fallidos de la TV argentina.
Georgina Barbarossa protagonizó uno de los momentos televisivos más comentados del día al caer en una clásica broma de doble sentido durante una emisión en vivo de A la Barbarossa, por Telefe. La situación ocurrió mientras entrevistaba al cardiólogo Fernando Cichero sobre los riesgos que pueden representar para la salud las emociones intensas que generan los partidos de la Selección Argentina, en un contexto de tensión futbolística tras la remontada frente a Egipto en el Mundial 2026.
Todo comenzó cuando la locutora del ciclo, Claudia Fasolo, leyó un mensaje enviado por un televidente. El texto arrancaba con un tono serio: "Doctor, esperemos que este partido lo veamos más tranquilos. En ambos partidos me sentí mareado, con cosquilleos en brazo y pierna izquierda".
Sin embargo, el mensaje dio un giro inesperado al mencionar un supuesto medicamento. "Un doctor amigo me ha recomendado 'tentramitrozon' para que tome, pero no estoy seguro", leyó Fasolo.
Barbarossa intentó seguir la conversación con normalidad, hasta que comprendió el doble sentido de la frase. Entre risas, reconoció lo sucedido: "Es que es un chiste... 'Te entra mi trozón'. No doctor, es una guarangada. Después me di cuenta".
Sin poder contener la carcajada, la conductora agregó: "Entramos como un caballo, disculpe doctor", en referencia a una de las bromas más habituales que suelen aparecer en mensajes enviados por la audiencia.
El doctor Cichero también se sumó al clima distendido y dejó una reflexión: "¿Sabe qué es lo bueno de todo esto? Hay que reírse, es el mejor antídoto".
La secuencia se viralizó rápidamente en las redes sociales y desde la cuenta oficial de Telefe fue presentada como el "momento televisivo del día". Incluso, Barbarossa ironizó sobre el episodio y bromeó con su desempeño profesional. "¿Vio doctor? A usted le dijeron que iba a hacer un programa serio... con esto no me gano el Martín Fierro", dijo, todavía entre risas y sin lograr retomar el hilo de la entrevista.
El episodio recordó otras bromas similares que se hicieron famosas en la radio y la televisión argentina. Entre ellas figura la conocida como "Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón", una trampa de doble sentido en la que también cayeron al aire Norá Perlé, Germán Paoloski y, el año pasado, un equipo de TN.