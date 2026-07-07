"Es el mejor jugador del mundo y mejor persona aún": Sofía Martínez, agradecida por el gesto de Messi

“Creo que saludarme y decir eso es un gesto de un tipo que podría solamente estar pensando en el Mundial y sin embargo ve alrededor y puede ver una piba que la pasa mal”, agregó Martínez. También demostró que, profundamente, agradeció el gesto de amabilidad. “Messi se encargó de que se cierre (este capítulo). Yo creo que es el mejor jugador de todos los tiempos pero increíblemente es mejor persona. Me rescató de esa ola de giladas que se decían, se tomó la atención para ayudarme en esa y yo estoy infinitamente agradecida”, sentenció.