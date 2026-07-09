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Turf: El domingo se disputarán 10 competencias de primer nivel

Golden Warrior intentará extender su racha triunfal frente a un exigente lote de rivales en el especial "Manuel Coronel". La jornada se iniciará a las 14 y culminará a las 20. El cotejo central se largará a las 18.

VIBRANTE DEFINICIÓN. Debido a la paridad de los participantes, se esperan finales apasionantes para el domingo.
VIBRANTE DEFINICIÓN. Debido a la paridad de los participantes, se esperan finales apasionantes para el domingo.
Por Carlos Chirino Hace 14 Min

El invierno volverá a encontrar al hipódromo tucumano vestido de fiesta. La arena será escenario el domingo de una reunión de alto voltaje, con diez competencias que prometen emociones desde la primera largada hasta el último disco. La actividad comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 20, aunque todas las miradas estarán puestas en el Especial “Manuel Coronel”, previsto para las 18, donde se medirán algunos de los mejores mediofondistas del NOA.

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La prueba central ofrecerá un duelo de jerarquía sobre 1.500 metros y tendrá como principal protagonista a Golden Warrior, que atraviesa el mejor momento de su campaña. El representante del stud “Rubio's” buscará conseguir su tercera victoria consecutiva y confirmar que atraviesa una etapa de madurez que lo convirtió en uno de los grandes referentes de la media distancia en la región.

El zaino llegará con la confianza por las nubes luego de su convincente triunfo del 28 de junio, cuando, con la conducción de Walter Marrades, superó por medio cuerpo a Zinzan Brooke en la milla, registrando un tiempo de 1'42" 2/5. Aquella actuación ratificó su evolución y alimentó las expectativas de repetir otra gran producción.

Pero el desafío no será sencillo. El hijo de Santillano tendrá enfrente un lote numeroso y de reconocida calidad. Sixties Kalath, Mock Joy, Príncipe Dark, Duplexer, Grooving, Honor Argentino, Etoo, Radio Waves, Baby Champion, Twitch Hurricane y Dragonet intentarán impedir una nueva celebración del favorito en un desarrollo que promete ser intenso desde los primeros metros.

La reunión no terminará allí. El cierre ofrecerá otro espectáculo de alto nivel con el Premio “Francisco Narciso de Laprida”, una competencia sobre 1.400 metros reservada para ejemplares ganadores de hasta cinco carreras, varios de ellos con experiencia en pruebas jerárquicas.

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En ese compromiso, el santiagueño Grystex asoma como el caballo a vencer. Su antecedente más importante fue la conquista del clásico de velocidad disputado el 24 de septiembre del año pasado, resultado que lo posiciona entre los candidatos naturales. Sin embargo, deberá responder ante rivales de cuidado como Seeking Money, Lord Lancelot, El Moonwalk, Jolly Boy, Evros Tama, Piu Rimout, Balmar y El Alberto, en otro duelo que promete definición abierta.

Con competencias que irán desde los veloces 800 metros hasta los exigentes 1.500, la programación ofrece un menú variado. Será una tarde en la que la velocidad, la estrategia y el corazón volverán a encontrarse sobre la arena tucumana, en una reunión que reúne todos los ingredientes para regalar grandes emociones.

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