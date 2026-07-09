Turf: El domingo se disputarán 10 competencias de primer nivel

El invierno volverá a encontrar al hipódromo tucumano vestido de fiesta. La arena será escenario el domingo de una reunión de alto voltaje, con diez competencias que prometen emociones desde la primera largada hasta el último disco. La actividad comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 20, aunque todas las miradas estarán puestas en el Especial “Manuel Coronel”, previsto para las 18, donde se medirán algunos de los mejores mediofondistas del NOA.