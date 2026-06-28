Turf: Saint Nich se tomó revancha en el clásico "Día de la Bandera"

En el clásico sobre 1.300 metros, Saint Nich ofreció una actuación de alto nivel y confirmó el potencial que insinuaba desde sus primeras actuaciones. El hijo de Nicholas, conducido con enorme criterio por Sergio “Morrita” Barrionuevo, se tomó desquite de actuaciones anteriores y terminó imponiendo su categoría con un remate contundente para vencer por un cuerpo y medio al santiagueño Get Closer, que volvió a demostrar su guapeza. El cronómetro marcó 1’20”2/5 para una competencia que reunió a 13 ejemplares.