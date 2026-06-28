Turf: Saint Nich se tomó revancha en el clásico "Día de la Bandera"

Resumen para apurados
- El caballo Saint Nich ganó el clásico Día de la Bandera en el Hipódromo de Tucumán durante la última jornada para redimirse de previas carreras y consagrar su campaña.
- El pupilo de Luis Brito, guiado por Sergio Barrionuevo, venció por un cuerpo y medio a Get Closer tras una gran atropellada en los últimos metros de la carrera de 1.300 metros.
- Esta victoria proyecta a Saint Nich hacia carreras de mayor distancia. Su jockey destacó que el potrillo aún debe madurar, lo que augura un gran futuro en las pistas.
Mostró su mejor versión, se tomó desquite y consiguió la victoria más importante de su campaña. Saint Nich se adjudicó el clásico “Día de la Bandera”, la competencia principal de la jornada turfística que se llevó a cabo en el hipódromo tucumano.
En el clásico sobre 1.300 metros, Saint Nich ofreció una actuación de alto nivel y confirmó el potencial que insinuaba desde sus primeras actuaciones. El hijo de Nicholas, conducido con enorme criterio por Sergio “Morrita” Barrionuevo, se tomó desquite de actuaciones anteriores y terminó imponiendo su categoría con un remate contundente para vencer por un cuerpo y medio al santiagueño Get Closer, que volvió a demostrar su guapeza. El cronómetro marcó 1’20”2/5 para una competencia que reunió a 13 ejemplares.
El desarrollo fue tan intenso como atractivo. Apenas se abrieron las gateras, Truman Capote salió decidido a marcar el camino. El representante de la caballeriza “María Isabel” imprimió un fuerte ritmo desde el comienzo y llegó a establecer hasta cuatro cuerpos de ventaja, ilusionando a su gente con una escapada que parecía difícil de neutralizar.
Durante buena parte del recorrido, el puntero logró controlar a sus perseguidores. Sin embargo, cuando restaban unos 250 metros, Get Closer lanzó su ofensiva y consiguió darle alcance. Parecía que el representante santiagueño tenía todo servido para quedarse con el triunfo, pero todavía faltaba la atropellada del gran protagonista de la tarde.
Mientras los de adelante comenzaban a sentir el esfuerzo, Saint Nich aparecía desde atrás con una aceleración demoledora. El pensionista de Luis Brito, que venía ubicado en el cuarto puesto al ingresar a la recta decisiva, respondió con enorme contundencia cuando Barrionuevo le pidió el máximo esfuerzo. En apenas unos metros descontó terreno, alcanzó a Get Closer y, a falta de unos 50 metros para el disco, pasó de largo para cruzar el disco con absoluta autoridad.
Detrás de los dos primeros arribó Truman Capote, que terminó tercero a ocho cuerpos del escolta luego de sostener el liderazgo durante casi toda la competencia. Muy distinta fue la suerte del gran favorito Áspero, que nunca encontró el rendimiento esperado y finalizó en el octavo lugar, a 17 cuerpos del ganador.
La alegría era evidente en el equipo de Saint Nich. Barrionuevo, radicado actualmente en Buenos Aires, destacó las condiciones del potrillo y confesó que durante gran parte de la carrera llegó a pensar que el triunfo se escapaba.
“Estoy muy contento porque el potrillo ganó realmente muy bien. En la recta final arrancó con mucha fuerza. Le veo un gran futuro porque todavía no alcanzó su techo”, señaló el jinete de 28 años.
El jockey explicó que el momento clave se produjo antes de ingresar a la recta. “En el codo de los 800 metros pensaba que iba a fracasar porque venía con poca acción. Estaba quinto, pero no iba para adelante. Cuando lo exigí de firme cambió la actitud y antes de ingresar a la recta final ya sabía que iba a ser protagonista”, contó.
Barrionuevo, que logró tres éxitos durante el mitin, también se mostró optimista respecto del futuro del potrillo nacido el 5 de julio de 2023 en el haras Cortines. “En los últimos 200 metros arrancó con mucha fuerza. Me parece que es un potrillo que llegará muy bien a las competencias de mayor distancia. Todavía le falta madurar y hacerse más caballo. Creo que tiene un gran futuro”, afirmó.
La otra prueba destacada de la reunión fue el especial “Luis ‘Loro’ López”, disputado sobre 1.600 metros en homenaje al recordado jinete que falleció en una rodada en 1981. Allí, Golden Warrior confirmó que atraviesa un excelente momento y consiguió su segundo triunfo consecutivo.
El zaino del stud “Rubio’s”, preparado por Daniel Ramos y conducido por Walter Maximiliano Marrades, derrotó por medio cuerpo a Zinzan Brooke luego de recorrer la distancia en 1’42”2/5. Show Goes On, que comandó las acciones durante gran parte de la prueba, debió conformarse con el tercer lugar, mientras que Mock Joy finalizó cuarto.
Uno de los datos llamativos de la carrera volvió a ser la discreta actuación de Suffok. El ejemplar continúa sin poder reencontrarse con el triunfo en la presente temporada y esta vez terminó octavo, a casi 11 cuerpos del ganador.
Así, el hipódromo tucumano vivió una jornada repleta de emociones, con un nuevo nombre que promete empezar a escribir su propia historia en las competencias de mayor nivel. Saint Nich dio el gran golpe en el clásico más importante del programa y dejó la sensación de que lo mejor de su campaña todavía está por venir, mientras que Golden Warrior ratificó su excelente actualidad para completar una tarde de grandes actuaciones.