Turf: Aspero quiere confirmar su gran momento en el clásico “Día de la Bandera”

Resumen para apurados
- Hoy, el potrillo Aspero busca consolidarse como el mejor de la región al correr el clásico "Día de la Bandera" en el Hipódromo de Tucumán ante destacados rivales.
- Con dos triunfos seguidos y la monta de José Vizcarra, Aspero es el favorito ante Saint Nich. La jornada hípica también sumará el exigente especial Luis 'Loro' López.
- El evento definirá al mejor potrillo del Noroeste Argentino y medirá la vigencia de destacados caballos adultos, consolidando el calendario hípico de la región.
La jornada turfística de hoy en el hipódromo tucumano tendrá un atractivo programa, con dos pruebas jerárquicas que prometen emociones de principio a fin. El clásico “Día de la Bandera”, reservado para los mejores potrillos de la región sobre 1.300 metros, acaparará la atención de los aficionados, mientras que el especial “Luis ‘Loro’ López” reunirá a destacados ejemplares adultos en una milla que será muy exigente.
Todas las miradas estarán puestas sobre Aspero, que llega atravesando el mejor momento de su campaña y buscará extender una racha que lo posicionó como uno de los grandes protagonistas de la generación. El descendiente de Nicholas encadenó dos triunfos consecutivos que despertaron grandes expectativas y ahora intentará dar otro paso importante para consolidarse como el mejor potrillo del NOA.
El representante de la caballeriza “Abuela Teté” comenzó su serie victoriosa el 26 de abril, cuando dominó con absoluta autoridad a Nurburgring por ocho cuerpos en los 1.200 metros. Un mes más tarde volvió a demostrar carácter al imponerse por la cabeza sobre Saint Nich en un final vibrante, confirmando que también sabe responder en las definiciones ajustadas. En esta nueva presentación volverá a contar con la experiencia de José Alfredo Vizcarra, el dominado de las últimas estadísticas de jinetes en el circo hípico local.
Precisamente Saint Nich aparece como el principal rival del favorito. El pupilo de Luis Brito viene golpeando la puerta del triunfo desde hace varias competencias. Después de quedar a la cabeza de Aspero, no rindió lo esperado al finalizar segundo, a un cuerpo y medio de Purple King. El pupilo del stud “Biyula” buscará revancha y conseguir su primera victoria.
Entre los participantes también se destaca el santiagueño Get Closer. El ejemplar mostró una marcada evolución en sus últimas actuaciones y dejó una imagen muy positiva al finalizar tercero, apenas a tres cuartos de cuerpo de Aspero, luego de asumir el protagonismo durante buena parte del recorrido. Si logra administrar mejor sus energías, podría transformarse en un adversario de mucho cuidado.
La actividad continuará con otra de las carreras más esperadas de la reunión: el especial “Luis ‘Loro’ López”, un homenaje al recordado jockey que perdió la vida en una rodada ocurrida en 1981. La prueba, pactada sobre 1.600 metros y con una numerosa nómina de 15 participantes, promete un desarrollo intenso.
Allí Suffok intentará volver al círculo de vencedores y confirmar la recuperación que insinuó en sus últimas presentaciones. El representante del stud “L.C.J.”, distinguido como el mejor caballo adulto de 2025, todavía no pudo ganar en la presente temporada, aunque sus recientes actuaciones alimentan el optimismo de su entorno. Enfrente tendrá rivales de jerarquía como Mock Joy, Sweet Elementary, Golden Warrior, Show Goes On y Twitch Hurricane, que intentarán impedir el desquite del ganador del último Gran Premio “Batalla de Tucumán”.
Con dos competencias de alto nivel y un programa que reúne a destacados exponentes del turf regional, el hipódromo tucumano vivirá una tarde cargada de expectativa.