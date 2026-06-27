Turf: Aspero quiere confirmar su gran momento en el clásico “Día de la Bandera”

El representante de la caballeriza “Abuela Teté” comenzó su serie victoriosa el 26 de abril, cuando dominó con absoluta autoridad a Nurburgring por ocho cuerpos en los 1.200 metros. Un mes más tarde volvió a demostrar carácter al imponerse por la cabeza sobre Saint Nich en un final vibrante, confirmando que también sabe responder en las definiciones ajustadas. En esta nueva presentación volverá a contar con la experiencia de José Alfredo Vizcarra, el dominado de las últimas estadísticas de jinetes en el circo hípico local.