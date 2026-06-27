Turf: Neat Colt alcanzó la gloria en San Isidro

Resumen para apurados
- El caballo Neat Colt, del stud santiagueño Tramo 20, ganó el Gran Premio Estrellas Classic el domingo en San Isidro, logrando la victoria más importante de su campaña.
- Con la monta de Juan Cruz Villagra, el zaino superó al final a Hit Colchonero. Su propietario, José Sarquiz, venía de rechazar una millonaria oferta de venta desde Hong Kong.
- Este triunfo consagra al zaino en la élite del turf nacional, posiciona al norte argentino en lo más alto y valida la decisión de mantener al animal en la competencia local.
El turf del Norte tuvo un domingo inolvidable en el hipódromo de San Isidro. Neat Colt, representante de la caballeriza santiagueña “Tramo 20”, alcanzó la victoria más importante de su campaña al quedarse con el Gran Premio “Estrellas Classic-Copa Escribano Hernán Ceriani Cernadas” (Grupo 1), la prueba de mayor jerarquía de la tradicional serie auspiciada por la Fundación Equina Argentina.
Con una conducción impecable de Juan Cruz Villagra, descendiente de Treasure Beach desplegó una atropellada contundente en los metros finales para superar por tres cuartos de cuerpo a Hit Colchonero. Más atrás, a dos largos del escolta, arribó el favorito Need You Tonight. El vencedor empleó un tiempo de 2’03”59/100 para recorrer los 2.000 metros sobre la pista de césped.
El desarrollo de la competencia exigía paciencia. Mientras Vundu marcaba el camino con parciales de 25”47/100 para los primeros 400 metros, 50”31/100 para los 800 y 1’15”46/100 para los 1.200, Villagra mantuvo a Neat Colt expectante en el quinto lugar, sin apurarlo y esperando el momento indicado para lanzar su ataque.
La estrategia dio resultado. Al ingresar en la recta final, el defensor del stud “Tramo 20” comenzó a descontar terreno con un avance sostenido. Cuando Hit Colchonero parecía tener la carrera bajo control, Neat Colt encontró un cambio de velocidad decisivo y, a apenas 50 metros del disco, pasó de largo para desatar el festejo de toda la delegación del Norte del país.
El triunfo también significó un enorme premio para Gustavo Romero, entrenador del zaino de 497 kilos, que presentó al ejemplar en óptimas condiciones para triunfar en el mayor desafío de su campaña. Además, el éxito tuvo un sabor especial para el propietario José Sarquiz, quien dos semanas antes de la competencia reveló que había rechazado una oferta proveniente de Hong Kong para vender al nieto materno de Orpen. La decisión terminó siendo acertada: el caballo respondió con una actuación consagratoria en uno de los escenarios más importantes del país.
Con este resultado, Neat Colt sumó el cuarto triunfo de una campaña de apenas 12 presentaciones. Su balance también incluye tres terceros puestos, un cuarto, un sexto, dos séptimos y un décimo lugar, acumulando ganancias superiores a los 113 millones de pesos.
El dividendo de $32,10 reflejó que pocos imaginaban este desenlace. Sin embargo, Neat Colt confirmó que tiene potencial. En la gran fiesta del turf argentino, el zaino nacido en el haras “Orilla del Monte” escribió la página más brillante de su historia y llevó el nombre del stud “Tramo 20” a lo más alto del podio.