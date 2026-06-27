Turf: Neat Colt alcanzó la gloria en San Isidro

El triunfo también significó un enorme premio para Gustavo Romero, entrenador del zaino de 497 kilos, que presentó al ejemplar en óptimas condiciones para triunfar en el mayor desafío de su campaña. Además, el éxito tuvo un sabor especial para el propietario José Sarquiz, quien dos semanas antes de la competencia reveló que había rechazado una oferta proveniente de Hong Kong para vender al nieto materno de Orpen. La decisión terminó siendo acertada: el caballo respondió con una actuación consagratoria en uno de los escenarios más importantes del país.