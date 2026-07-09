Kicillof se recluye en la gestión y en el territorio bonaerense

En un gesto de fuerte distanciamiento político e institucional, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rechazó formalmente la invitación que le extendió Osvaldo Jaldo, para participar en San Miguel de Tucumán de la vigilia y los actos oficiales por el Día de la Independencia. Desde los despachos en la ciudad de La Plata aclararon que, si bien agradecieron el convite del mandatario norteño, la postura frente a la Casa Rosada es tajante: si van a compartir una actividad con el presidente Javier Milei, prefieren que se trate de una reunión de trabajo y gestión antes que de un evento estrictamente protocolar.