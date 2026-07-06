SociedadActualidad

“Argentina, una independencia en plural”: la Casa de Tucumán propone repensar la historia con una mirada federal

La representación tucumana en Buenos Aires será sede de un conversatorio inédito que reunirá a historiadores de once provincias.

“Argentina, una independencia en plural”: la Casa de Tucumán propone repensar la historia con una mirada federal
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Mañana, la Casa de Tucumán en Buenos Aires realizará un conversatorio federal para repensar la independencia de 1816 desde las perspectivas de las distintas provincias del país.
  • El evento incluye la presentación del libro "Argentina, una independencia en plural" de 13 autores provinciales, la firma de un acta de unión y un festival artístico gratuito.
  • Esta iniciativa busca superar los manuales tradicionales de historia, descentralizar el relato nacional y fortalecer la identidad federal uniendo academia y celebración popular.
Resumen generado con IA

En vísperas de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, la Casa de Tucumán en Buenos Aires abrirá sus puertas para una propuesta que busca alejarse de los manuales tradicionales. Bajo el lema “Conversatorio Federal 9 de Julio, un País, una Patria”, el encuentro, previsto para mañana, propone rescatar las voces de aquellos territorios que, en 1816, vivieron el proceso revolucionario desde la incertidumbre, la disidencia o el compromiso ciego.

La actividad, coordinada por Andrea Norton y Daniel Garvich, busca transformar la historia "monumento" en una pregunta abierta. Según los organizadores, el objetivo es entender qué significó la independencia para quienes no estuvieron en el Congreso de Tucumán, para quienes firmaron sin certezas sobre el futuro y para las provincias que construyeron la nación desde sus propias realidades territoriales.

Trece autores para una historia descentralizada

Uno de los hitos de la jornada será la presentación del libro “Argentina, una independencia en plural”. La obra, producida bajo la conducción de Enrique Salvatierra (titular de la Casa de Tucumán en CABA), es el resultado de meses de investigación colectiva. 

El volumen cuenta con el prólogo del reconocido historiador Daniel Balmaceda y reúne los ensayos de trece investigadores de distintos puntos del país, desde Santa Cruz hasta Corrientes.

Entre los autores destacan figuras como Marcos Rosenzvaig, Facundo Nanni y Matilde Silva por Tucumán; Guillermo Agustín Clarke por Buenos Aires; e Ignacio Martínez por Santa Fe, entre otros. Cada uno aporta una perspectiva situada para responder cómo se vivió el 9 de julio de 1816 en sus respectivos pagos. 

Como parte del protocolo, tras la presentación, los representantes de las Casas de Provincias firmarán un "Acta de Reafirmación de la Independencia Argentina", un gesto simbólico de unidad en la diversidad.

El cruce entre la academia y el sentimiento popular

El evento no se limitará al debate intelectual. El programa contempla una transición desde la reflexión histórica hacia la celebración comunitaria. A las 12.50, tras la entonación del Himno Nacional, los asistentes compartirán un "Almuerzo Federal", que servirá de previa para un momento de alta carga emotiva: la proyección en vivo del partido de "octavos de final entre Argentina y Egipto", en el marco del Mundial 2026.

Este maridaje entre historia y actualidad deportiva busca reforzar el sentido de identidad nacional en un espacio de encuentro democrático. La Casa de Tucumán se transformará así en un punto de aliento para la selección, integrando el fervor del presente con la memoria del pasado.

Un festival con ADN federal en el corazón de Buenos Aires

Al finalizar el partido, la jornada culminará con el "Festival de la Independencia", organizado por Valeria Neme, un encuentro con entrada libre y gratuita que promete convertir la calle en una verdadera peña federal. La programación artística refleja la pluralidad que pregona el conversatorio, con músicos y bailarines llegados desde distintos rincones de la Argentina.

El escenario contará con artistas de la talla de Homero Chiavarino (Santa Fe), Los Magníficos del Litoral (Entre Ríos), Tono Barberán (Corrientes) y Diego Molina (Tucumán). La danza estará representada por el Ballet "Éxodo Jujeño" y la Escuela "Raíces de mi Tierra" de Salta, entre otros ensambles. Con sabores regionales y música en vivo, la Casa de Tucumán reafirma su rol como embajada cultural, celebrando que la Patria, hace más de dos siglos, se soñó y se construyó en plural.

Temas TucumánBuenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno firmó un acuerdo con el hospital Italiano para fortalecer la salud pública provincial

El Gobierno firmó un acuerdo con el hospital Italiano para fortalecer la salud pública provincial

Lo más popular
Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia
1

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica
2

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

La Comisión de Acuerdos aprobó dos pliegos para cubrir vacantes en el Tribunal Oral Federal de Tucumán
3

La Comisión de Acuerdos aprobó dos pliegos para cubrir vacantes en el Tribunal Oral Federal de Tucumán

Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista
4

Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista

Así fue la acusación por el crimen de Marta Migliorini
5

Así fue la acusación por el crimen de Marta Migliorini

Ranking notas premium
Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja
1

Una postulante a jueza federal se benefició con una medida judicial para que un abogado no la mencione en una causa que involucra a su pareja

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán
2

“Solo quería dormirme y no despertarme”: alarmantes cifras de suicidios en Tucumán

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad
3

Acueducto: una mezcla de fiesta, autobombo y seriedad

Más acoples por menos representatividad
4

Más acoples por menos representatividad

Qué se sabe del asesinato de una mujer durante un asalto en Banda del Río Salí
5

Qué se sabe del asesinato de una mujer durante un asalto en Banda del Río Salí

Más Noticias
Un corte de energía eléctrica afectó a varios sectores de la capital tucumana

Un corte de energía eléctrica afectó a varios sectores de la capital tucumana

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

Jaldo anunció que mañana habrá asueto administrativo en toda la provincia

Anses cambia el calendario de pagos de julio: quiénes cobran antes del feriado del 9 de julio

Anses cambia el calendario de pagos de julio: quiénes cobran antes del feriado del 9 de julio

¿La mañana más fría del año? El lunes comenzó con una sensación térmica de -1 °C

¿La mañana más fría del año? El lunes comenzó con una sensación térmica de -1 °C

Rige la alerta amarilla por frío extremo en Tucumán: cuáles son las localidades afectadas este lunes

Rige la alerta amarilla por frío extremo en Tucumán: cuáles son las localidades afectadas este lunes

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

Donald Trump intervino y la FIFA dio marcha atrás: Balogun podrá jugar ante Bélgica

Así fue la acusación por el crimen de Marta Migliorini

Así fue la acusación por el crimen de Marta Migliorini

La Comisión de Acuerdos aprobó dos pliegos para cubrir vacantes en el Tribunal Oral Federal de Tucumán

La Comisión de Acuerdos aprobó dos pliegos para cubrir vacantes en el Tribunal Oral Federal de Tucumán

Comentarios