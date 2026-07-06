“Argentina, una independencia en plural”: la Casa de Tucumán propone repensar la historia con una mirada federal

El escenario contará con artistas de la talla de Homero Chiavarino (Santa Fe), Los Magníficos del Litoral (Entre Ríos), Tono Barberán (Corrientes) y Diego Molina (Tucumán). La danza estará representada por el Ballet "Éxodo Jujeño" y la Escuela "Raíces de mi Tierra" de Salta, entre otros ensambles. Con sabores regionales y música en vivo, la Casa de Tucumán reafirma su rol como embajada cultural, celebrando que la Patria, hace más de dos siglos, se soñó y se construyó en plural.