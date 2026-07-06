“Argentina, una independencia en plural”: la Casa de Tucumán propone repensar la historia con una mirada federal

Resumen para apurados
- Mañana, la Casa de Tucumán en Buenos Aires realizará un conversatorio federal para repensar la independencia de 1816 desde las perspectivas de las distintas provincias del país.
- El evento incluye la presentación del libro "Argentina, una independencia en plural" de 13 autores provinciales, la firma de un acta de unión y un festival artístico gratuito.
- Esta iniciativa busca superar los manuales tradicionales de historia, descentralizar el relato nacional y fortalecer la identidad federal uniendo academia y celebración popular.
En vísperas de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, la Casa de Tucumán en Buenos Aires abrirá sus puertas para una propuesta que busca alejarse de los manuales tradicionales. Bajo el lema “Conversatorio Federal 9 de Julio, un País, una Patria”, el encuentro, previsto para mañana, propone rescatar las voces de aquellos territorios que, en 1816, vivieron el proceso revolucionario desde la incertidumbre, la disidencia o el compromiso ciego.
La actividad, coordinada por Andrea Norton y Daniel Garvich, busca transformar la historia "monumento" en una pregunta abierta. Según los organizadores, el objetivo es entender qué significó la independencia para quienes no estuvieron en el Congreso de Tucumán, para quienes firmaron sin certezas sobre el futuro y para las provincias que construyeron la nación desde sus propias realidades territoriales.
Trece autores para una historia descentralizada
Uno de los hitos de la jornada será la presentación del libro “Argentina, una independencia en plural”. La obra, producida bajo la conducción de Enrique Salvatierra (titular de la Casa de Tucumán en CABA), es el resultado de meses de investigación colectiva.
El volumen cuenta con el prólogo del reconocido historiador Daniel Balmaceda y reúne los ensayos de trece investigadores de distintos puntos del país, desde Santa Cruz hasta Corrientes.
Entre los autores destacan figuras como Marcos Rosenzvaig, Facundo Nanni y Matilde Silva por Tucumán; Guillermo Agustín Clarke por Buenos Aires; e Ignacio Martínez por Santa Fe, entre otros. Cada uno aporta una perspectiva situada para responder cómo se vivió el 9 de julio de 1816 en sus respectivos pagos.
Como parte del protocolo, tras la presentación, los representantes de las Casas de Provincias firmarán un "Acta de Reafirmación de la Independencia Argentina", un gesto simbólico de unidad en la diversidad.
El cruce entre la academia y el sentimiento popular
El evento no se limitará al debate intelectual. El programa contempla una transición desde la reflexión histórica hacia la celebración comunitaria. A las 12.50, tras la entonación del Himno Nacional, los asistentes compartirán un "Almuerzo Federal", que servirá de previa para un momento de alta carga emotiva: la proyección en vivo del partido de "octavos de final entre Argentina y Egipto", en el marco del Mundial 2026.
Este maridaje entre historia y actualidad deportiva busca reforzar el sentido de identidad nacional en un espacio de encuentro democrático. La Casa de Tucumán se transformará así en un punto de aliento para la selección, integrando el fervor del presente con la memoria del pasado.
Un festival con ADN federal en el corazón de Buenos Aires
Al finalizar el partido, la jornada culminará con el "Festival de la Independencia", organizado por Valeria Neme, un encuentro con entrada libre y gratuita que promete convertir la calle en una verdadera peña federal. La programación artística refleja la pluralidad que pregona el conversatorio, con músicos y bailarines llegados desde distintos rincones de la Argentina.
El escenario contará con artistas de la talla de Homero Chiavarino (Santa Fe), Los Magníficos del Litoral (Entre Ríos), Tono Barberán (Corrientes) y Diego Molina (Tucumán). La danza estará representada por el Ballet "Éxodo Jujeño" y la Escuela "Raíces de mi Tierra" de Salta, entre otros ensambles. Con sabores regionales y música en vivo, la Casa de Tucumán reafirma su rol como embajada cultural, celebrando que la Patria, hace más de dos siglos, se soñó y se construyó en plural.