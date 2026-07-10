El Tedeum en Tucumán: sin grieta, bregaron por diálogo y consensos

En momentos de diferencias políticas profundas que agigantan la grieta y hunden a la sociedad, autoridades del oficialismo y de la oposición respaldaron el mensaje del arzobispo Carlos Sánchez en la homilía: pidieron construir consensos y sostener el respeto y el diálogo por sobre cualquier diferencia.
Al finalizar el Tedeum, el vicegobernador Miguel Acevedo mencionó la necesidad de construir consensos para impulsar el desarrollo. “Los desafíos son muy grandes. Lo pide el gobernador, lo pide la vicepresidenta (Victoria Villarruel), lo ha mencionado el obispo Carlos Sánchez en su homilía. Lo que nosotros necesitamos es diálogo, es consenso, es entender que tenemos que avanzar hacia un destino mejor, pero para eso necesitamos revitalizar la fuente de trabajo, fortalecer nuestras economías regionales, que el consumo se vuelva a restablecer en Argentina. Así que hay un desafío muy grande todavía por desarrollar y por hacer, y espero que lo podamos hacer entre todos juntos, con distinta mirada, pero pensándolo en conjunto y en armonía”, afirmó, y celebró que una autoridad nacional como la presidenta del Senado haya permanecido durante todos los festejos.
En tanto, la intendenta de la Capital, Rossana Chahla, reflexionó acerca del legado que dejaron los personajes históricos de 1816; habló de recuperar su pasión por la patria, su valentía y su perseverancia, y evitar las frustraciones en la toma de decisiones. “Muchas veces hablamos de los congresales, pero eran personas que venían de distintos lugares, con ideas distintas y con compromiso. Se pusieron de acuerdo y dijeron: ‘hasta acá llegamos’. Esa fue la decisión de defender la patria”, remarcó. E instó a los referentes políticos a asumir compromisos apostando al bien común. “Cuando una familia tiene dificultades, cuando no le llega el agua o el gas, cuando faltan medicamentos o educación, la democracia que nosotros queremos es con todos adentro, con inclusión y accesibilidad para todos”, dijo Chahla.
Las palabras del arzobispo fueron interpretadas por la senadora nacional Sandra Mendoza como un llamado a la reflexión sobre el país del futuro. “Como representantes del pueblo, tenemos el deber de llamar a la unidad y dejar de lado aquello que nos separa para fortalecer todo lo que nos une y trabajar por el bien común, poniendo siempre en el centro la dignidad de cada persona y la idea de un Tucumán y una Argentina con mejor futuro, trabajo y desarrollo”, consideró.
Su par en la Cámara Alta, la senadora Beatriz Ávila, se unió a las consideraciones sobre el rol que debe tomar la dirigencia en la Argentina de hoy. “En esta fecha tiene que haner un mensaje de unidad, de esperanza; de honrar a nuestros héroes trabajando por los más vulnerables. De eso se trató la homilía del monseñor Carlos, de acordarnos de los vulnerables y de asumir las responsabilidades que tenemos”, planteó.
Trabajar en equipo
La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, también participó de los actos de la vigilia y del 9 de Julio. Luego de la homilía consideró “muy importante” las palabras de Sánchez, que señaló que “la democracia se construye con más inclusión”. “Tanto se habla de la libertad… Lo deja muy claro el arzobispo: tenemos que trabajar para generar inclusión, mayor igualdad, que es ahí donde se consigue realmente la verdadera libertad y se sostiene la democracia. Hoy tenemos que dejar de construir tantas grietas y empezar a construir puentes que nos unen”, declaró a este diario.
El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, resaltó el valor histórico de la jornada y mencionó que la Argentina es un país muy rico, que cuenta con todo lo necesario para salir adelante. “El Monseñor lo dijo muy claramente: siempre hay que pensar en el más vulnerable, los desprotegidos, los pobres, los que están enfermos, y poner cada uno de nosotros ese granito de arena para hacer una patria mejor”, dijo. Recordó la referencia que hizo Sánchez con los valores de la Selección. “Con humildad y patriotismo, siempre con la mirada a Dios, incluso cuando se hacen los goles: no es un mérito propio, si no está con la mirada hacia el cielo. Creo que en Argentina y en Tucumán, especialmente, tenemos todo para salir adelante. Hay que ponerse a trabajar en equipo, por el bien común”, dijo.
“Un gran acierto”
Por su parte, la legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán), resaltó que el Tedeum fue una oportunidad para agradecer a Dios por lo alcanzado y para incorporar las enseñanzas del arzobispo Sánchez sobre “la necesidad de unión nacional, que es algo que nos está faltando, y para entender el destino universal de los bienes, que hacen que tengamos la obligación de ocuparnos de los que menos tienen”.
El legislador Rodolfo Ocaranza (Compromiso Tucumán) consideró que la homilía de Sánchez tuvo definiciones muy claras acerca de la realidad que vive el país y la provincia. Destacó que se haya destacado el rol del Estado como promotor del bienestar sin exclusiones, del mismo modo que habló de que la democracia se debilita cuando no hay una inclusión real de todos los sectores. “Me parecieron palabras muy atinadas, muy valientes, y la comparación que hizo acerca del seleccionado argentino, reflejando cómo deberíamos ser como sociedad, me pareció un gran acierto”, señaló.
Su par radical, Agustín Romano Norri, resaltó que siempre se debe buscar el diálogo. “Tucumán está como está después de 40 años que gobierna el mismo partido. Entonces hay responsabilidad de todos, tanto de oficialismos como de oposiciones. Hay que hacer una autocrítica de eso. La clave también es la renovación dirigencial, tanto de nombres como de ideas”, apuntó.
Saliendo de la Iglesia Catedral, también celebró el discurso eclesiástico el concejal de San Miguel de Tucumán, Federico Romano Norri. El radical celebró la “simpática y agradable” analogía que hizo Sánchez con la Selección argentina de fútbol. “Es una forma de aprender sobre el sentido de lo colectivo, del trabajo en equipo, de resiliencia y humildad, que son los valores que necesitamos en la política para trabajar con el desapego de los egos personales y de las individualidades ideológicas para que podamos trabajar todos en el bien común”, sostuvo.
El presidente del Concejo de Yerba Buena, Javier Jantus, opinó que fue un mensaje muy apropiado para la época. “Espero que salgamos todos de esta ceremonia con un compromiso renovado de trabajar por nuestra patria, por el bien común, para sacar adelante nuestra provincia y nuestro país”, declaró.