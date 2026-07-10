El Tedeum en Tucumán: sin grieta, bregaron por diálogo y consensos

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, resaltó el valor histórico de la jornada y mencionó que la Argentina es un país muy rico, que cuenta con todo lo necesario para salir adelante. “El Monseñor lo dijo muy claramente: siempre hay que pensar en el más vulnerable, los desprotegidos, los pobres, los que están enfermos, y poner cada uno de nosotros ese granito de arena para hacer una patria mejor”, dijo. Recordó la referencia que hizo Sánchez con los valores de la Selección. “Con humildad y patriotismo, siempre con la mirada a Dios, incluso cuando se hacen los goles: no es un mérito propio, si no está con la mirada hacia el cielo. Creo que en Argentina y en Tucumán, especialmente, tenemos todo para salir adelante. Hay que ponerse a trabajar en equipo, por el bien común”, dijo.