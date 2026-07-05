Qué dice el artículo 27 de la FIFA que permitió a Folarin Balogun jugar contra Bélgica

La clave está en entender qué hizo la FIFA y qué no hizo. El organismo no anuló la tarjeta roja, no corrigió la decisión arbitral ni declaró inocente al futbolista. La expulsión sigue vigente y la sanción también. Lo que se modificó fue el momento de cumplimiento del castigo. En lugar de aplicarse de manera inmediata, quedó condicionado a lo que ocurra durante un período de prueba.