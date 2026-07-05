Escándalo en el Mundial: la FIFA habilitó a Balogun para jugar contra Bélgica pese a la expulsión
El delantero de Estados Unidos había sido expulsado ante Bosnia y debía cumplir una fecha de suspensión. Sin embargo, el Comité Disciplinario dejó el castigo en suspenso, lo habilitó para enfrentar a Bélgica y desató un fuerte debate a pocas horas de los octavos de final.
Resumen para apurados
- La FIFA habilitó al delantero de EE.UU. Folarin Balogun para jugar contra Bélgica en octavos del Mundial, al suspender de forma inédita su sanción por una expulsión previa.
- Balogun había sido expulsado ante Bosnia. Sin embargo, la FIFA aplicó el artículo 27 para dejar la sanción en suspenso por un año, una medida muy poco habitual en el torneo.
- La decisión beneficia a EE.UU. pero reaviva la polémica sobre la discrecionalidad de la FIFA, sentando un precedente inédito para las sanciones en futuras copas del mundo.
Cuando parecía que Estados Unidos había pagado un precio demasiado alto por su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, la FIFA modificó el escenario por completo. Apenas 31 horas antes del cruce frente a Bélgica, el Comité Disciplinario del máximo organismo decidió suspender el cumplimiento de la sanción de Folarin Balogun, quien había sido expulsado en la victoria sobre Bosnia, y el delantero quedó habilitado para disputar uno de los partidos más importantes del torneo para el equipo de Mauricio Pochettino.
La noticia sorprendió tanto por el momento en que fue comunicada como por el mecanismo elegido. Balogun había visto la tarjeta roja tras una polémica acción y todo indicaba que cumpliría automáticamente una fecha de suspensión, tal como ocurre habitualmente en los torneos organizados por la FIFA. Sin embargo, el organismo apeló al artículo 27 de su Código de Procedimiento de Defensa y resolvió dejar la sanción "en suspenso" durante un período de prueba de un año.
En los hechos, la medida implica que el delantero podrá jugar frente a Bélgica, aunque la sanción no desaparece. Si durante los próximos doce meses Balogun vuelve a cometer una infracción de gravedad similar, la suspensión pendiente se hará efectiva y se sumará al eventual castigo que reciba por esa nueva acción.
La decisión generó sorpresa porque no modifica el fallo disciplinario. El Comité sostuvo que el atacante infringió los artículos 14 y 66 del Código Disciplinario y ratificó la sanción de un partido. Lo excepcional fue postergar su cumplimiento y condicionarlo a una futura reincidencia, un recurso poco frecuente tratándose de una expulsión en plena Copa del Mundo.
Para Mauricio Pochettino representa una noticia determinante. Balogun es una de las principales figuras de la selección estadounidense y ya suma tres goles en el certamen. Su velocidad, movilidad y capacidad para atacar los espacios se transformaron en una de las armas ofensivas más importantes de un equipo que ha crecido con el correr de los partidos y que ahora buscará dar otro golpe frente a Bélgica.
La resolución también volvió a instalar el debate sobre la discrecionalidad en las sanciones disciplinarias dentro de la FIFA. Si bien el organismo fundamentó jurídicamente la medida, el carácter excepcional de la decisión despertó interrogantes sobre los criterios utilizados para aplicar este tipo de beneficios en una competencia de semejante magnitud.
Como si la polémica necesitara un ingrediente más, la decisión tuvo inmediata repercusión política. Apenas unos minutos después de conocerse el comunicado oficial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró públicamente la habilitación del delantero a través de su red social Truth.
"Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia", escribió el mandatario.
Con la controversia todavía abierta, Estados Unidos recupera a su máximo goleador justo antes del desafío más exigente de su Mundial. Bélgica ya no enfrentará a un rival disminuido, sino a un equipo que contará con su principal carta ofensiva y que, gracias a una decisión inédita del Comité Disciplinario, mantiene intactas sus aspiraciones de seguir avanzando en el torneo.