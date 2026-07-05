Escándalo en el Mundial: la FIFA habilitó a Balogun para jugar contra Bélgica pese a la expulsión

Cuando parecía que Estados Unidos había pagado un precio demasiado alto por su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, la FIFA modificó el escenario por completo. Apenas 31 horas antes del cruce frente a Bélgica, el Comité Disciplinario del máximo organismo decidió suspender el cumplimiento de la sanción de Folarin Balogun, quien había sido expulsado en la victoria sobre Bosnia, y el delantero quedó habilitado para disputar uno de los partidos más importantes del torneo para el equipo de Mauricio Pochettino.