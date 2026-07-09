CulturaMúsica

Nahuel Pennisi adelantó cómo será su homenaje a Mercedes Sosa: "Tenía que estar a la altura de su obra"

El cantante lanzará en agosto un álbum dedicado a "La Negra", acompañado por un documental y videoclips filmados en lugares emblemáticos de Tucumán.

NAHUEL PENNISI. El cantante lanzará en agosto un álbum dedicado a La Negra, acompañado por un documental y videoclips filmados en lugares emblemáticos de Tucumán.
NAHUEL PENNISI. El cantante lanzará en agosto un álbum dedicado a "La Negra", acompañado por un documental y videoclips filmados en lugares emblemáticos de Tucumán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El cantante Nahuel Pennisi lanzará en agosto un disco de homenaje a Mercedes Sosa, grabado en Buenos Aires y Tucumán, para celebrar el legado de la icónica artista.
  • El proyecto, coproducido por Pennisi, incluye videoclips y un documental filmados en sitios históricos de Tucumán junto al nieto de la artista para retratar sus orígenes.
  • La obra busca proyectar el legado de Mercedes Sosa hacia nuevas generaciones, destacando su influencia en el folclore y el rock con un enfoque moderno y audiovisual.
Resumen generado con IA

Nahuel Pennisi asumió uno de los mayores desafíos de su carrera: rendir homenaje a Mercedes Sosa con un disco en el que reinterpretará parte del inolvidable repertorio de la artista tucumana. El proyecto recorrerá distintas etapas de la discografía de "La Negra" y estará acompañado por un material audiovisual que mostrará el detrás de escena de su realización.

A lo largo del álbum, el cantante buscará reflejar la magnitud del legado de Mercedes Sosa y su capacidad para trascender el folclore e influir en otros géneros, como el rock. Pennisi recordó que su vínculo con la artista nació en la infancia.

"La escuchaba de chico en la radio y me movilizaba; hasta el último momento pensaba que ella escribía las canciones y después me fui enterando de que las interpretaba. Fue en ese momento que me nació este amor tan grande con ella y de admiración", contó durante una escucha exclusiva del disco de la que participó La Viola (TN).

El músico reconoció además la responsabilidad que implicó llevar adelante este proyecto. "Tenía que estar a la altura de su obra. Estoy muy enfocado con el disco, que le queda un lindo camino y ojalá que la gente lo pueda disfrutar como me pasó a mí y al resto del equipo", expresó.

Con el objetivo de profundizar en la historia de Mercedes Sosa, Pennisi viajó hasta los cerros de Tucumán, donde buscó reencontrarse con el origen de la artista. Entre el silencio, la tierra y el viento interpretó varias de las canciones que integran el disco.

"Pudimos tomar el tiempo para conectar con el trabajo de esta artista única e histórica que sigue dejando huella para muchos artistas", señaló.

El proyecto también incluirá una serie de piezas audiovisuales que permitirán recorrer la vida de una de las voces más importantes de la música argentina y de mayor proyección internacional.

Para ese trabajo, Pennisi viajó junto a Agustín Matus, nieto de Mercedes Sosa. Bajo la dirección de Niko Sedano se filmaron los videoclips de cada una de las canciones.

"Fue una experiencia muy bonita. Recuerdo que estábamos grabando en la escuela donde ella estudió. Me quedé un momento solo en el patio y fue algo muy lindo el poder contemplar la energía y el aire que respiraba ella. La directora del establecimiento me dijo que Mercedes practicaba con las canciones patrióticas", recordó el cantante.

El documental mostrará una importante puesta en escena con imágenes de la casa natal de Mercedes Sosa, el Museo del Folklore, la escuela primaria a la que asistió y otros sitios emblemáticos de su historia en Tucumán, con el propósito de conectar al público con el legado de la cantante.

El primer adelanto del álbum será "Canción con todos", el clásico compuesto por César Isella, que se publicará el 23 de julio. El disco completo llegará en agosto.

El homenaje fue grabado en Buenos Aires y coproducido por Nahuel Pennisi, Joaquín Guevara y Pablo Durand. Además del álbum, el proyecto incluirá los videoclips de cada una de las canciones y un documental que registrará todo el proceso creativo y el recorrido realizado para reconstruir la historia de Mercedes Sosa.

Temas Mercedes SosaNahuel Pennisi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mercedes Sosa vuelve a sonar en su casa natal: preparan un homenaje por el cumpleaños de la artista tucumana

Mercedes Sosa vuelve a sonar en su casa natal: preparan un homenaje por el cumpleaños de la artista tucumana

Cómo el Atlanta Stadium “borró” a la NFL para convertirse en una de las casas del Mundial

Cómo el Atlanta Stadium “borró” a la NFL para convertirse en una de las casas del Mundial

Lo más popular
La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial
1

La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial

En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán
2

En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones
3

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán
4

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida
5

Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida

Ranking notas premium
Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones
1

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades
2

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades

Jaldo también patea con la derecha
3

Jaldo también patea con la derecha

Los abrazos que faltan
4

Los abrazos que faltan

Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector
5

Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector

Más Noticias
La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial

La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial

En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán

En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Lisandro Catalán y un abrazo de tinte político con Javier Milei

Lisandro Catalán y un abrazo de tinte político con Javier Milei

Milei envió guiños a los gobernadores y abrió el juego para 2027

Milei envió guiños a los gobernadores y abrió el juego para 2027

Victoria Villarruel en Tucumán: “El país aún tiene muchas cosas por trabajar”

Victoria Villarruel en Tucumán: “El país aún tiene muchas cosas por trabajar”

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida

Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida

Comentarios