Nahuel Pennisi adelantó cómo será su homenaje a Mercedes Sosa: "Tenía que estar a la altura de su obra"

Resumen para apurados
- El cantante Nahuel Pennisi lanzará en agosto un disco de homenaje a Mercedes Sosa, grabado en Buenos Aires y Tucumán, para celebrar el legado de la icónica artista.
- El proyecto, coproducido por Pennisi, incluye videoclips y un documental filmados en sitios históricos de Tucumán junto al nieto de la artista para retratar sus orígenes.
- La obra busca proyectar el legado de Mercedes Sosa hacia nuevas generaciones, destacando su influencia en el folclore y el rock con un enfoque moderno y audiovisual.
Nahuel Pennisi asumió uno de los mayores desafíos de su carrera: rendir homenaje a Mercedes Sosa con un disco en el que reinterpretará parte del inolvidable repertorio de la artista tucumana. El proyecto recorrerá distintas etapas de la discografía de "La Negra" y estará acompañado por un material audiovisual que mostrará el detrás de escena de su realización.
A lo largo del álbum, el cantante buscará reflejar la magnitud del legado de Mercedes Sosa y su capacidad para trascender el folclore e influir en otros géneros, como el rock. Pennisi recordó que su vínculo con la artista nació en la infancia.
"La escuchaba de chico en la radio y me movilizaba; hasta el último momento pensaba que ella escribía las canciones y después me fui enterando de que las interpretaba. Fue en ese momento que me nació este amor tan grande con ella y de admiración", contó durante una escucha exclusiva del disco de la que participó La Viola (TN).
El músico reconoció además la responsabilidad que implicó llevar adelante este proyecto. "Tenía que estar a la altura de su obra. Estoy muy enfocado con el disco, que le queda un lindo camino y ojalá que la gente lo pueda disfrutar como me pasó a mí y al resto del equipo", expresó.
Con el objetivo de profundizar en la historia de Mercedes Sosa, Pennisi viajó hasta los cerros de Tucumán, donde buscó reencontrarse con el origen de la artista. Entre el silencio, la tierra y el viento interpretó varias de las canciones que integran el disco.
"Pudimos tomar el tiempo para conectar con el trabajo de esta artista única e histórica que sigue dejando huella para muchos artistas", señaló.
El proyecto también incluirá una serie de piezas audiovisuales que permitirán recorrer la vida de una de las voces más importantes de la música argentina y de mayor proyección internacional.
Para ese trabajo, Pennisi viajó junto a Agustín Matus, nieto de Mercedes Sosa. Bajo la dirección de Niko Sedano se filmaron los videoclips de cada una de las canciones.
"Fue una experiencia muy bonita. Recuerdo que estábamos grabando en la escuela donde ella estudió. Me quedé un momento solo en el patio y fue algo muy lindo el poder contemplar la energía y el aire que respiraba ella. La directora del establecimiento me dijo que Mercedes practicaba con las canciones patrióticas", recordó el cantante.
El documental mostrará una importante puesta en escena con imágenes de la casa natal de Mercedes Sosa, el Museo del Folklore, la escuela primaria a la que asistió y otros sitios emblemáticos de su historia en Tucumán, con el propósito de conectar al público con el legado de la cantante.
El primer adelanto del álbum será "Canción con todos", el clásico compuesto por César Isella, que se publicará el 23 de julio. El disco completo llegará en agosto.
El homenaje fue grabado en Buenos Aires y coproducido por Nahuel Pennisi, Joaquín Guevara y Pablo Durand. Además del álbum, el proyecto incluirá los videoclips de cada una de las canciones y un documental que registrará todo el proceso creativo y el recorrido realizado para reconstruir la historia de Mercedes Sosa.