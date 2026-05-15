“Capturar la mística de la calle”: Nahuel Pennisi eligió Tucumán para homenajear a Mercedes Sosa

La presentación no fue casual. El registro audiovisual de este encuentro formará parte de un ambicioso proyecto discográfico del sello Sony Music. Se trata de un álbum homenaje a la máxima figura del folklore argentino, Mercedes Sosa. Con la intención de capturar la "mística de la calle" y esa cercanía genuina que solo el arte urbano permite, Pennisi eligió a Tucumán como el único destino fuera de Buenos Aires para documentar este material que recorrerá el mundo.