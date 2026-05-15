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“Capturar la mística de la calle”: Nahuel Pennisi eligió Tucumán para homenajear a Mercedes Sosa

El artista sorprendió en la peatonal Mendoza con un show que combina nostalgia y cercanía genuina.

LAS RAÍCES. Nahuel Pennisi formó una familia en Tucumán y, pese a estar radicado en Buenos Aires, regresa a menudo al Jardín de la República. LAS RAÍCES. Nahuel Pennisi formó una familia en Tucumán y, pese a estar radicado en Buenos Aires, regresa a menudo al "Jardín de la República". LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nahuel Pennisi brindó ayer un show sorpresa en la peatonal de Tucumán para grabar un homenaje a Mercedes Sosa en el sitio exacto donde inició su carrera como músico callejero.
  • El evento, avalado por herederos de Sosa y Sony Music, capturó la esencia urbana. Pennisi, con vínculos familiares en la zona, regresó así a sus raíces y círculo artístico.
  • Este registro audiovisual integrará un proyecto discográfico internacional que busca proyectar el folklore tucumano y el legado de la 'Negra' Sosa hacia el resto del mundo.
Resumen generado con IA

El músico Nahuel Pennisi sorprendió ayer con un show que combinó nostalgia y mística, en plena peatonal Mendoza. El artista, que inició su camino en la música recorriendo las calles, regresó a las baldosas tucumanas con un propósito profundo: "cerrar un círculo mágico" en el sitio exacto donde se gestaron sus primeros sueños artísticos.

La presentación no fue casual. El registro audiovisual de este encuentro formará parte de un ambicioso proyecto discográfico del sello Sony Music. Se trata de un álbum homenaje a la máxima figura del folklore argentino, Mercedes Sosa. Con la intención de capturar la "mística de la calle" y esa cercanía genuina que solo el arte urbano permite, Pennisi eligió a Tucumán como el único destino fuera de Buenos Aires para documentar este material que recorrerá el mundo.

A pesar de que la noticia circuló con pocos minutos de antelación, cientos de tucumanos se congregaron rápidamente para rodear al cantante. En un clima de profunda emotividad, la audiencia mantuvo un silencio respetuoso que solo se rompía con aplausos cerrados ante cada interpretación de los clásicos de la "Negra".

El proyecto cuenta con el aval y la presencia de los herederos directos de la cantora tucumana. De hecho, uno de los nietos de Mercedes Sosa acompañó la jornada, reafirmando el vínculo indisoluble entre el legado de su abuela y Nahuel.

Tucumán, un destino más que especial para Pennisi

La relación del cantante con la provincia trasciende lo profesional. Padre de dos hijos tucumanos junto a su compañera Mayra Deleo, Pennisi divide su tiempo entre Buenos Aires y su hogar en el norte argentino. Tras la grabación, el músico demostró su calidez habitual al dialogar con la prensa y fotografiarse con su público, reafirmando que, pese al éxito, su corazón sigue conectado a la vereda y a su gente.

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