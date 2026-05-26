Nahuel Pennisi en Otro día perdido: “pensé que mis hijos podían nacer ciegos”

Resumen para apurados
- El músico Nahuel Pennisi reveló este lunes en el programa radial 'Otro día perdido' sus temores sobre la ceguera hereditaria al ser padre y sus nuevos proyectos.
- Ciego de nacimiento, Pennisi explicó que superó sus dudas gracias al apoyo familiar y detalló la naturalidad con la que sus dos hijos se adaptan y relacionan con su condición.
- El cantante anticipó que lanzará su propio perfume junto a la especialista Nina Lamaison, un proyecto de nicho que busca traducir su historia y recuerdos a través del olfato.
Este lunes Nahuel Pennisi fue el invitado central en “Otro día perdido”. Durante la entrevista con Mario Pergolini, el cantante hizo un repaso por su vida, su niñez, sus proyectos futuros y también su familia. El intérprete de “Universo paralelo” habló de algunas de las personas más importantes que atravesaron su vida y también de cómo fue el proceso para enfrentar la paternidad.
Pennisi nació sin visión. Pese a que le ofrecieron operarse en reiteradas oportunidades, se negó a hacerlo por las bajas probabilidades de tener éxito. Su vida estuvo marcada por la presencia de su madre, sus abuelos y sus hermanos. Más tarde, conoció a su pareja, con quien tuvo dos hijos. Pero la paternidad no estuvo libre de preocupaciones, sobre todo las relacionadas a su condición.
Nahuel Pennisi habló de paternidad y ceguera
Una de las menciones de Pergolini estuvo relacionada al proyecto de formar una familia que atravesó hace unos años. “En algún momento se me cruzó por la mente que podían ser ciegos, pero después lo dejé de lado”, dijo al respecto. Sus hermanos fueron un puntal clave para que tomara la decisión de tener hijos. “Mis cuatro hermanos, menores, todos ven. Entonces, un problema genético, no es”, explicó.
La reflexión sobre una familia propia lo llevó a una certeza: la de que quería ser padre a como diera lugar. “Pensé: ‘Si mi hijo llega a no ver, va a tener un profesor y, si ve, va a ser mis ojos’. Y eso es lo que sucede: mi hijo tiene seis años y siempre está atento a mí, ellos solitos lo hacen”, relató.
El vínculo que Pennisi mantiene con sus hijos y con la ceguera es incluso fácil de identificar. En uno de los videos que compartió en sus redes sociales, se vio un gesto de comprensión que tuvo su hijo mayor: mientras cantaban, el niño cerraba los ojos. “Mami, ahora voy a abrir los ojos para verte a vos”, anunció el niño. “Se adapta a los dos”, concluyó Pennisi.
Nahuel Pennisi lanzará su propio perfume
Pennisi desarrolló de una forma diferente el sentido del olfato y por eso se convirtió en un fanático de los aromas. En “Otro día perdido” anticipó que está pronto a lanzar su propio perfume. Desde temprana edad, se declaró un fanático de estos y se mostró como un conocedor del tema. En los últimos años, además, se hizo un fiel seguidor de la perfumería de nicho.