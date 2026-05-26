Nahuel Pennisi en Otro día perdido: “pensé que mis hijos podían nacer ciegos”

Pennisi nació sin visión. Pese a que le ofrecieron operarse en reiteradas oportunidades, se negó a hacerlo por las bajas probabilidades de tener éxito. Su vida estuvo marcada por la presencia de su madre, sus abuelos y sus hermanos. Más tarde, conoció a su pareja, con quien tuvo dos hijos. Pero la paternidad no estuvo libre de preocupaciones, sobre todo las relacionadas a su condición.