La Justicia rechazó un pedido de Alberto Fernández y ratificó la investigación por violencia de género

La acusación contra Alberto Fernández

La investigación fue impulsada por el fiscal Ramiro González y ya contaba con un requerimiento de elevación a juicio oral. La acusación sostiene que Fernández habría cometido dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, agravados por el vínculo, el abuso de poder y las amenazas coactivas, en perjuicio de Yáñez.