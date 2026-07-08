La Justicia rechazó un pedido de Alberto Fernández y ratificó la investigación por violencia de género

Resumen para apurados
- La Cámara Federal argentina rechazó recientemente el pedido de nulidad de Alberto Fernández, ratificando la causa en su contra por violencia de género hacia Fabiola Yáñez.
- La defensa argumentó que las pruebas estaban contaminadas tras el apartamiento del juez Ercolini, pero el tribunal validó las actuaciones originadas en la causa de los seguros.
- La resolución obliga a incorporar nuevas medidas de prueba antes de definir la situación procesal del exmandatario, quien enfrenta un posible juicio oral por lesiones graves.
Un duro revés judicial sufrió Alberto Fernández en las últimas horas. La Cámara Federal de Apelaciones confirmó la validez de la investigación que enfrenta el ex presidente por presunta violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yáñez.
El tribunal rechazó el planteo de la defensa que buscaba anular todo lo actuado en la causa, aunque ordenó producir nuevas medidas de prueba antes de resolver la situación procesal definitiva del ex mandatario.
La resolución fue firmada por los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, quienes coincidieron en que no existían fundamentos jurídicos para invalidar el expediente.
Por mayoría, los magistrados consideraron que el juez a cargo de la investigación, Daniel Rafecas, deberá incorporar determinadas pruebas que habían sido solicitadas por la defensa y rechazadas durante la etapa de instrucción.
La acusación contra Alberto Fernández
La investigación fue impulsada por el fiscal Ramiro González y ya contaba con un requerimiento de elevación a juicio oral. La acusación sostiene que Fernández habría cometido dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, agravados por el vínculo, el abuso de poder y las amenazas coactivas, en perjuicio de Yáñez.
La causa por violencia de género surgió a partir de otra investigación en la que se analizaban presuntas irregularidades en la contratación de seguros del Estado en beneficio de allegados al ex presidente.
Según la reconstrucción judicial, en el teléfono de la exsecretaria presidencial María Cantero se encontraron conversaciones que darían cuenta de agresiones de Fernández hacia Yáñez, lo que motivó el avance de la acción penal.
En febrero de 2025, el juez Julián Ercolini procesó a Fernández por lesiones leves reiteradas en dos oportunidades y lesiones graves, agravadas por amenazas coactivas. Luego, la Cámara Federal confirmó ese procesamiento, consignó Todo Noticias (TN).
El pedido de nulidad de la defensa
La defensa del ex presidente, a cargo de la abogada Silvina Carreira, había solicitado declarar la nulidad de todas las actuaciones realizadas durante la instrucción encabezada por Ercolini, quien fue apartado del expediente por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.
El argumento central de la presentación sostenía que las pruebas obtenidas estaban “contaminadas” y que su exclusión debía alcanzar también el procesamiento del exmandatario, el embargo dispuesto en su contra y el resto de las medidas procesales.
Rafecas ya había rechazado ese planteo en abril, al considerar que el apartamiento de Ercolini respondió únicamente a despejar cuestionamientos sobre su imparcialidad y que la propia Cámara de Casación había ratificado la validez de los actos procesales realizados.
Según ese fallo, retrotraer la investigación “supondría un desgaste jurisdiccional innecesario y contrario al principio de celeridad”.