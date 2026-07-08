Victoria Villarruel llegó a Tucumán para participar de los festejos por los 210 años de la Declaración de la Independencia

Política

La Justicia rechazó un pedido de Alberto Fernández y ratificó la investigación por violencia de género

La Cámara Federal Porteña desestimó el pedido de nulidad del ex presidente y ordenó nuevas pruebas.

Fabiola Yáñez y Alberto Fernández.
Fabiola Yáñez y Alberto Fernández. Archivo.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara Federal argentina rechazó recientemente el pedido de nulidad de Alberto Fernández, ratificando la causa en su contra por violencia de género hacia Fabiola Yáñez.
  • La defensa argumentó que las pruebas estaban contaminadas tras el apartamiento del juez Ercolini, pero el tribunal validó las actuaciones originadas en la causa de los seguros.
  • La resolución obliga a incorporar nuevas medidas de prueba antes de definir la situación procesal del exmandatario, quien enfrenta un posible juicio oral por lesiones graves.
Resumen generado con IA

Un duro revés judicial sufrió Alberto Fernández en las últimas horas. La Cámara Federal de Apelaciones confirmó la validez de la investigación que enfrenta el ex presidente por presunta violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yáñez

El tribunal rechazó el planteo de la defensa que buscaba anular todo lo actuado en la causa, aunque ordenó producir nuevas medidas de prueba antes de resolver la situación procesal definitiva del ex mandatario.

Causa por violencia de género: Fabiola Yáñez pidió que Alberto Fernández vaya a juicio oral

Causa por violencia de género: Fabiola Yáñez pidió que Alberto Fernández vaya a juicio oral

La resolución fue firmada por los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, quienes coincidieron en que no existían fundamentos jurídicos para invalidar el expediente.

Por mayoría, los magistrados consideraron que el juez a cargo de la investigación, Daniel Rafecas, deberá incorporar determinadas pruebas que habían sido solicitadas por la defensa y rechazadas durante la etapa de instrucción.

La acusación contra Alberto Fernández

La investigación fue impulsada por el fiscal Ramiro González y ya contaba con un requerimiento de elevación a juicio oral. La acusación sostiene que Fernández habría cometido dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, agravados por el vínculo, el abuso de poder y las amenazas coactivas, en perjuicio de Yáñez.

La causa por violencia de género surgió a partir de otra investigación en la que se analizaban presuntas irregularidades en la contratación de seguros del Estado en beneficio de allegados al ex presidente.

Alberto Fernández retomó el contacto regular con su hijo en medio del proceso judicial

Alberto Fernández retomó el contacto regular con su hijo en medio del proceso judicial

Según la reconstrucción judicial, en el teléfono de la exsecretaria presidencial María Cantero se encontraron conversaciones que darían cuenta de agresiones de Fernández hacia Yáñez, lo que motivó el avance de la acción penal.

En febrero de 2025, el juez Julián Ercolini procesó a Fernández por lesiones leves reiteradas en dos oportunidades y lesiones graves, agravadas por amenazas coactivas. Luego, la Cámara Federal confirmó ese procesamiento, consignó Todo Noticias (TN). 

El pedido de nulidad de la defensa

La defensa del ex presidente, a cargo de la abogada Silvina Carreira, había solicitado declarar la nulidad de todas las actuaciones realizadas durante la instrucción encabezada por Ercolini, quien fue apartado del expediente por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.

El argumento central de la presentación sostenía que las pruebas obtenidas estaban “contaminadas” y que su exclusión debía alcanzar también el procesamiento del exmandatario, el embargo dispuesto en su contra y el resto de las medidas procesales.

Rafecas ya había rechazado ese planteo en abril, al considerar que el apartamiento de Ercolini respondió únicamente a despejar cuestionamientos sobre su imparcialidad y que la propia Cámara de Casación había ratificado la validez de los actos procesales realizados.

Según ese fallo, retrotraer la investigación “supondría un desgaste jurisdiccional innecesario y contrario al principio de celeridad”.

Temas Buenos AiresAlberto FernándezFabiola Yáñez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina
1

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones
2

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026
3

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda
4

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados
5

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

Ranking notas premium
Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
1

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
2

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Jaldo también patea con la derecha
3

Jaldo también patea con la derecha

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027
4

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

Las garras narco que corrompen personas e instituciones
5

Las garras narco que corrompen personas e instituciones

Más Noticias
Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector

Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector

Caso Adorni: la dueña de la casa confirmó el pago de U$S12.000 por el alquiler de la madre del exfuncionario

"Caso Adorni": la dueña de la casa confirmó el pago de U$S12.000 por el alquiler de la madre del exfuncionario

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026

Desde las 14.30, Tucumán celebra la Fiesta Patria con El Chaqueño, Galleguillo y La Beriso

Desde las 14.30, Tucumán celebra la Fiesta Patria con El Chaqueño, Galleguillo y La Beriso

Regino Amado: Victoria Villarruel llegará a Tucumán en un vuelo distinto al del Presidente y tendrá su propia comitiva

Regino Amado: "Victoria Villarruel llegará a Tucumán en un vuelo distinto al del Presidente y tendrá su propia comitiva"

9 de Julio en Tucumán: las actividades oficiales por el 210° Aniversario de la Independencia

9 de Julio en Tucumán: las actividades oficiales por el 210° Aniversario de la Independencia

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados Unidos

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados Unidos

Comentarios