La extraña cepa del ébola que eleva las alertas internacionales: la razón por la que es tan difícil de contener

Uno de los mayores obstáculos es la profunda desconfianza de las comunidades locales hacia el personal médico y los observadores internacionales. En regiones remotas e históricamente postergadas, la llegada de extraños con trajes de protección genera temor, lo que lleva a muchas familias a ocultar a sus enfermos o a resistirse a cambiar sus rituales funerarios tradicionales. A esto se suma el grave problema del diagnóstico: como los síntomas iniciales de la cepa Bundibugyo imitan a los de la malaria o la fiebre tifoidea, y la financiación para testear estas patologías comunes ha caído drásticamente, el recelo cultural y la falta de reactivos permiten que el virus logre camuflarse entre la multitud de pacientes antes de que se enciendan las alarmas.