La extraña cepa del ébola que eleva las alertas internacionales: la razón por la que es tan difícil de contener

Resumen para apurados
- La OMS declaró emergencia internacional por un brote de la rara cepa Bundibugyo de ébola en el Congo y Uganda, debido a su alta letalidad y la falta de vacunas actuales.
- La contención se dificulta por la similitud de síntomas con la malaria, desconfianza social, minería que expone a reservorios naturales y el conflicto armado en la región.
- El avance de la epidemia amenaza con expandirse descontroladamente en África Central y Oriental por la alta movilidad de refugiados y la precaria infraestructura sanitaria.
La Organización Mundial de la Salud elevó la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda a la categoría de Emergencia de Salud Pública de relevancia internacional, el segundo nivel de alerta más severo emitido por el organismo. El brote de esta enfermedad de gran letalidad tiene como componente el desafío de contener sus contagios, debido a múltiples factores que impiden una reducción de amenazas y contactos, a lo que se suma la dificultad de su diagnóstico y la gravedad de su cuadro clínico.
Tras registrar un foco de ébola en la República Democrática del Congo y luego en la vecina Uganda, la OMS elevó las alertas mundiales que, sin embargo, no constituyen una emergencia pandémica, la nueva y máxima clasificación de la agencia para brotes epidémicos. Para el 20 de mayo, la epidemia había provocado 139 muertes y cerca de 600 casos sospechosos en localidades de la remota y densamente boscosa provincia nororiental de Ituri, y Uganda confirmó dos casos.
El desafío de la cepa que circula en los países de África
La cepa que está circulando entre los países de África es una particularmente peligrosa. De acuerdo con un informe de National Geographic, entre un tercio y la mitad de las personas infectadas fallecen. El virus del ébola pertenece a la familia de Filovirus, que también incluye los agentes infecciosos de Marburgo. Cuatro especies de este patógeno pueden causar la enfermedad en humanos: la de Zaire es la más común, mientras que la responsable de este brote, Bundibugyo, es rara. Esto significa que es más difícil de diagnosticar y, a diferencia del microorganismo de Zaire, no existen vacunas ni tratamientos para ella.
Al igual que otros virus del Ébola, el Bundibugyo provoca síntomas parecidos a los de la gripe (fiebre, dolores musculares y fatiga) que suelen progresar a diarrea grave, vómitos y hemorragias. Los síntomas varían tanto de una persona a otra que, si no se realizan pruebas diagnósticas, la infección puede confundirse con malaria o fiebre tifoidea, según explicaron desde el medio citado.
Al mismo tiempo, se advierte la dificultad de contener los brotes de este virus, donde confluyen múltiples factores: la contención de los enfermos, la desconfianza por experiencias anteriores, la actividad minera en la región y los conflictos armados que allí se desarrollan.
¿Por qué esta cepa es tan difícil de contener?
Para frenar una epidemia de esta magnitud, las autoridades sanitarias necesitan ejecutar una estrategia perfecta y simultánea: aislar de inmediato a los pacientes bajo estrictas medidas de bioseguridad, rastrear y vigilar durante semanas a cada uno de sus contactos, y garantizar entierros seguros que eviten la exposición con los cuerpos. Sin embargo, en el noreste de la República Democrática del Congo, esta teoría choca de frente con una realidad compleja donde se cruzan la desconfianza cultural, la explotación económica y la guerra.
Uno de los mayores obstáculos es la profunda desconfianza de las comunidades locales hacia el personal médico y los observadores internacionales. En regiones remotas e históricamente postergadas, la llegada de extraños con trajes de protección genera temor, lo que lleva a muchas familias a ocultar a sus enfermos o a resistirse a cambiar sus rituales funerarios tradicionales. A esto se suma el grave problema del diagnóstico: como los síntomas iniciales de la cepa Bundibugyo imitan a los de la malaria o la fiebre tifoidea, y la financiación para testear estas patologías comunes ha caído drásticamente, el recelo cultural y la falta de reactivos permiten que el virus logre camuflarse entre la multitud de pacientes antes de que se enciendan las alarmas.
El factor socioeconómico de la región también juega un rol crucial. La provincia de Ituri es una zona eminentemente rural pero con una intensa actividad minera. Los campamentos mineros, que proliferan en la selva, exponen constantemente a los trabajadores al contacto directo con los reservorios de fauna silvestre (como los murciélagos de la fruta) que portan el virus. Además, estos asentamientos suelen caracterizarse por el hacinamiento, condiciones de higiene extremas y un acceso nulo a la atención médica, lo que convierte a los asentamientos mineros en auténticos polvorines para la propagación rápida del ébola.
Por último, el conflicto armado que azota a la zona termina por dinamitar cualquier intento de control. La violencia persistente no solo interrumpe de forma abrupta el trabajo de los equipos humanitarios y la llegada de fondos internacionales, sino que provoca desplazamientos masivos de población. En una zona de fronteras porosas en África Central y Oriental, la alta movilidad de miles de personas que huyen de las hostilidades —sumada a la falta de infraestructura sanitaria en los países vecinos— alimenta el temor constante de que el virus burle los controles y se disemine de manera descontrolada más allá de Uganda.