Seguilo en vivo: con una gran convocatoria, comenzó el desfile cívico-militar por el Día de la Independencia

Antes del inicio del acto, el gobernador Osvaldo Jaldo destacó la masiva presencia de público y remarcó el carácter popular de la conmemoración. "Nos alegra ver que tanta gente esté presente. Esto es lo que nosotros aspiramos porque esta es una fiesta del pueblo. A la Patria le tenemos que rendir homenaje todos, sin diferencias. Este tipo de actos no son de las autoridades, es del pueblo argentino y el epicentro está aquí, en el Jardín de la República", expresó el mandatario.