Política

Seguilo en vivo: con una gran convocatoria, comenzó el desfile cívico-militar por el Día de la Independencia

El gobernador Osvaldo Jaldo y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, encabezaron el inicio de la celebración en el Parque 9 de Julio.

Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador Jaldo y la vicepresidenta Villarruel encabezaron este jueves en Tucumán el desfile cívico-militar por el 210° aniversario de la Independencia nacional.
  • El acto en el Parque 9 de Julio tuvo gran concurrencia. Jaldo destacó el carácter popular del festejo y Villarruel valoró la importancia del desarrollo productivo tucumano.
  • La conmemoración busca afianzar la unidad nacional. Además, la visita de Villarruel a industrias locales apunta a respaldar el empleo y la producción regional a futuro.
Resumen generado con IA

Con una amplia participación de familias tucumanas y visitantes, dio inicio este jueves el desfile cívico-militar en el Parque 9 de Julio, en el marco de las celebraciones por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

Antes del inicio del acto, el gobernador Osvaldo Jaldo destacó la masiva presencia de público y remarcó el carácter popular de la conmemoración. "Nos alegra ver que tanta gente esté presente. Esto es lo que nosotros aspiramos porque esta es una fiesta del pueblo. A la Patria le tenemos que rendir homenaje todos, sin diferencias. Este tipo de actos no son de las autoridades, es del pueblo argentino y el epicentro está aquí, en el Jardín de la República", expresó el mandatario.

Por su parte, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, manifestó que "es un honor acompañar al gobernador en los actos por el 210° aniversario de nuestra Independencia Nacional y acompañar al pueblo tucumano, que siempre fue tan generoso y trabajador con la República Argentina".

Asimismo, destacó la importancia de Tucumán para el desarrollo productivo del país y adelantó que, tras participar de las actividades oficiales, visitará una empresa azucarera de la provincia.

"Esta tierra es importante y luego estaré en una empresa azucarera, uno de los tesoros de la provincia, porque creo en la creación de empleo, en la producción, en apoyar las industrias y pensar siempre que hay que trabajar para que todos los argentinos tengan el pan en la mesa de su familia, tenemos una gran obligación. Estos 210 años son para eso", afirmó.

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