El dolor de María Becerra por la muerte de su fan y amiga Sol Varacalli: "Hoy el cielo ganó un ángel"
La cantante despidió en sus redes sociales a Sol Varacalli, la joven de 28 años con la que había forjado una estrecha amistad durante su tratamiento contra el cáncer. Su mensaje conmovió a miles de seguidores.
Resumen para apurados
- María Becerra despidió con dolor en redes a su fan y amiga Sol Varacalli, de 28 años, quien falleció recientemente en Argentina tras una dura batalla contra el cáncer.
- Ambas forjaron un fuerte vínculo desde abril, cuando la cantante conoció su historia en redes, financió su tratamiento contra la enfermedad y la acompañó en su internación.
- La muerte de Sol conmovió a millones de seguidores de Becerra, visibilizando la lucha contra el cáncer y consolidando el estrecho vínculo humano de la artista con su público.
María Becerra atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse la muerte de Sol Varacalli, la joven de 28 años que había conmovido al país con su lucha contra el cáncer y con quien la cantante había construido un fuerte vínculo en los últimos meses.
La noticia fue confirmada por la familia de Sol a través de sus redes sociales, donde también agradecieron el apoyo recibido durante el tratamiento y recordaron la fortaleza con la que enfrentó la enfermedad hasta el final. Poco después del anuncio, la artista decidió expresar públicamente su tristeza con una publicación que rápidamente generó miles de reacciones y mensajes de acompañamiento.
El emotivo mensaje de María Becerra para despedir a Sol Varacalli
A través de una historia de Instagram, María Becerra compartió distintas imágenes junto a Sol Varacalli, incluidas fotografías tomadas durante su internación, y eligió la canción "Yo te extrañaré", de Tercer Cielo, para acompañar la despedida. Junto a esas imágenes, la cantante escribió un mensaje cargado de emoción en el que recordó la fortaleza de su amiga durante el tratamiento.
"Hoy el cielo ganó un ángel y acá abajo quedó un vacío imposible de llenar. Gracias por regalarme la mirada más linda que jamás vi, la luchaste hasta el último minuto mi reina, jamás bajaste los brazos. Vivirás por siempre en mi corazón, Solcito. Que en paz descanses, hasta que nos volvamos a encontrar. Te amo y te voy a extrañar mucho", expresó.
Las palabras de la intérprete de Automático conmovieron a sus seguidores, quienes dejaron cientos de mensajes de apoyo tanto para la artista como para la familia de Sol.
La amistad que nació en medio de la lucha contra el cáncer
El vínculo entre María y Sol comenzó a mediados de abril, cuando la cantante conoció la historia de la joven a través de las redes sociales. Conmovida por su situación, no solo decidió acompañarla personalmente, sino que también cumplió uno de sus mayores sueños: cantar juntas. Aquel encuentro quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral.
Con el paso de las semanas, la relación entre ambas se fortaleció. María acompañó a Sol durante distintas etapas del tratamiento, incluso durante algunas internaciones, y se convirtió en uno de los principales apoyos emocionales de la joven. Tras su fallecimiento, ese vínculo quedó reflejado en la sentida despedida que la artista compartió con millones de seguidores.
La noticia de la muerte de Sol fue comunicada por su entorno a través de la cuenta oficial de Instagram de la joven. En el mensaje, la familia agradeció las muestras de cariño recibidas durante los últimos meses y destacó la fortaleza con la que atravesó la enfermedad. Además, informó que posteriormente darían a conocer los detalles del velatorio para quienes quisieran acercarse a darle el último adiós.