El dolor de María Becerra por la muerte de su fan y amiga Sol Varacalli: "Hoy el cielo ganó un ángel"

La noticia de la muerte de Sol fue comunicada por su entorno a través de la cuenta oficial de Instagram de la joven. En el mensaje, la familia agradeció las muestras de cariño recibidas durante los últimos meses y destacó la fortaleza con la que atravesó la enfermedad. Además, informó que posteriormente darían a conocer los detalles del velatorio para quienes quisieran acercarse a darle el último adiós.