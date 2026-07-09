Dolor por la muerte de Sol Varacalli, la joven a la que María Becerra le pagó el tratamiento contra el cáncer
La joven de 28 años había conmovido al país con su lucha contra un melanoma ocular y la campaña solidaria que permitió acceder a un costoso tratamiento. Su familia confirmó la noticia a través de las redes sociales.
Resumen para apurados
- Sol Varacalli, la joven de 28 años que padecía melanoma ocular, falleció en Buenos Aires tras una larga lucha, luego de que María Becerra financiara su costoso tratamiento.
- La joven requería una radioembolización de 55 millones de pesos. Su caso se viralizó y la cantante María Becerra cubrió el tratamiento y la acompañó en el Hospital Italiano.
- El caso visibilizó la lucha contra el melanoma ocular y la importancia de la solidaridad y el apoyo de figuras públicas para costear tratamientos médicos de alta complejidad.
Sol Varacalli, la joven de 28 años que había emocionado a miles de personas con su lucha contra un melanoma ocular, falleció luego de varios meses de tratamiento. Su historia había trascendido las redes sociales no solo por la campaña solidaria impulsada para costear una intervención de alta complejidad, sino también por el apoyo que recibió de María Becerra, quien decidió cubrir el costo del procedimiento y acompañarla durante todo el proceso.
La noticia fue confirmada por su familia a través de la cuenta de Instagram de Sol, donde compartieron un emotivo mensaje para despedirla y agradecer el acompañamiento que recibieron durante este tiempo. "Con profundo dolor queremos comunicarles el fallecimiento de Solcito. Les queremos agradecer de todo corazón cada apoyo en todo este tiempo", expresaron sus seres queridos. También recordaron la fortaleza con la que enfrentó la enfermedad al señalar que "peleó hasta lo último".
La historia de Sol Varacalli y el gesto solidario de María Becerra
La historia de Sol comenzó a viralizarse cuando inició una campaña para reunir el dinero necesario para someterse a una radioembolización, un tratamiento indicado debido al avance del melanoma ocular, que ya había comprometido el hígado.
El procedimiento implicaba una medicación importada elaborada especialmente para cada paciente y tenía un costo cercano a los 55 millones de pesos, una suma que la familia no podía afrontar por sus propios medios.
Fue entonces cuando María Becerra conoció su caso a través de las redes sociales y decidió involucrarse personalmente. Además de ofrecerse a cubrir el costo del tratamiento, sorprendió a Sol con una visita en su casa.
El encuentro entre ambas quedó registrado en imágenes que rápidamente se hicieron virales. La joven agradeció profundamente el gesto de la cantante y aseguró que aquel momento había cambiado por completo su realidad.
El tratamiento y la lucha contra la enfermedad
El acompañamiento de María Becerra continuó cuando Sol fue internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires para realizarse la intervención. Antes de ingresar al quirófano, la joven compartió un mensaje de fe en sus redes sociales. Horas más tarde informó que la operación había sido exitosa y agradeció tanto al equipo médico como a la artista por el apoyo recibido.
Si bien la intervención representó un paso importante, la enfermedad continuó avanzando y obligó a Sol a seguir con distintos tratamientos durante los meses siguientes.
A lo largo de ese proceso recibió el respaldo constante de familiares, amigos y miles de personas que siguieron su historia y colaboraron con las campañas solidarias impulsadas para acompañarla.
El mensaje de despedida de su familia
Tras confirmar su fallecimiento, la familia también informó los datos del velatorio mediante una publicación en redes sociales. La despedida estuvo acompañada por un mensaje de agradecimiento dirigido a todas las personas que colaboraron durante la enfermedad de Sol y le brindaron apoyo tanto a ella como a sus seres queridos, destacando que ese acompañamiento les permitió mantener la esperanza durante todo el tratamiento.