Dolor por la muerte de Sol Varacalli, la joven a la que María Becerra le pagó el tratamiento contra el cáncer

La noticia fue confirmada por su familia a través de la cuenta de Instagram de Sol, donde compartieron un emotivo mensaje para despedirla y agradecer el acompañamiento que recibieron durante este tiempo. "Con profundo dolor queremos comunicarles el fallecimiento de Solcito. Les queremos agradecer de todo corazón cada apoyo en todo este tiempo", expresaron sus seres queridos. También recordaron la fortaleza con la que enfrentó la enfermedad al señalar que "peleó hasta lo último".