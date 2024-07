Los ocho alimentos que debés incluir en tu dieta si tenés piel grasa

El brócoli es una fuente excelente de vitaminas A, C y K, además de ser rico en antioxidantes que protegen la piel del daño celular. La vitamina A es conocida por su capacidad para regular la producción de sebo, lo cual es crucial para quienes tienen piel grasa. Según un estudio publicado en The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, una dieta alta en vitamina A puede ayudar a controlar el exceso de sebo y reducir la apariencia de piel grasa.